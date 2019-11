Szombaton elkezdődik az ötödik Pannon Unifest

Immár ötödik alkalommal rendezik meg a Pannon Unifestet, melynek idei programját és célkitűzéseit sajtótájékoztató keretében Porga Gyula, Veszprém polgármestere, Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora, Deli Kitti, a fesztivál főszervezője és Szeles József, a Hallgatók a Művészetért Egyesület elnöke mutatták be szerdán a Városházán.

Gelencsér András a sajtótájékoztatón elmondta, a Pannon Egyetem ezer szállal kapcsolódik Veszprém kulturális életéhez. – A hallgatóink azokat a művészeti képességeiket, amelyeket otthonról hoztak, az egyetemen is tovább fejleszthetik, még ha nem is intézményesített formában, de lehetőséget adunk arra, hogy különböző önképző körök formájában ki tudják teljesíteni ezeket – mondta el Gelencsér András. Hozzátette, a Pannon Unifest több ennél, Veszprém város életéhez kapcsolódik, és az öt évvel ezelőtt létrejött kezdeményezés mára hagyománnyá nemesült.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere elmondta, a tapasztalat azt mutatja, habár a Pannon Egyetem műszaki beállítottságú, a kulturális rendezvényekre nagy az igény. Hozzátette, azzal, hogy Veszprém elnyerte az Európa kulturális fővárosa címet, 2023-ig a Pannon Unifest szervezőire is nagy feladatok várnak. – A feladat itt is az, hogy a 2023-as évben, amikor reményeink szerint nagyon sok minden fog történni a városban, ezekkel az alapokkal, amivel elindította ezt a programot, még nagyobb gyümölcsöt tudjon hozni, még erőteljesebb tudjon lenni, de ismerve a szervezők rátermettségét, biztos vagyok benne, hogy ez a program szépen fel fog tudni nőni – tette hozzá Porga Gyula.

Szeles József és Deli Kitti is egyetértettek abban, hogy a fesztiválnak minden évben meg kell újulnia, és már most tervezik a 2023-as programokat is. Deli Kitti programismertetőjében kiemelte, az egyetem épületén kívül a Laczkó Dezső Múzeum, valamint a Kávé- és Teaház az Íródeákhoz is bekapcsolódott helyszínként a programokba. Hozzátette, ezzel a fesztivállal szeretnének hozzátenni ahhoz, hogy Veszprémben egy kultúrakedvelő generáció nőjön fel.