Szombaton véget ért a három napig tartó bor-gasztro-zenei fesztivál

Idén nyolcadik alkalommal szervezte meg a Homola pincészet a Balaton északi partján a Paloznaki Jazzpikniket. A fesztiválon idén több mint tizennyolcezren vettek részt a három nap alatt.

A fesztiválon nagy hangsúlyt fektettek a környezettudatosságra, szelektív hulladéktárolókat helyeztek ki, amelyeket a fesztiválozó tömegek a három nap alatt használtak.

– A Zöldövezet Társulással – akikkel már 3. éve dolgozunk a fenntartható és környezetbarát fesztivál megvalósításán- dolgoztunk együtt idén is. A teljes fesztivál alatt környezetbarát tisztítószerekkel dolgoztunk, ökologikus kézmosószereket használtunk. Minimalizáltuk a plasztik eszközhasználatot is, lebomló, eldobható poharak mellett betétdíjas üvegpohárral is készültünk a fesztiválozóknak. Paloznakon a használt, elhasznált területet pedig évről évre parkosítják, füvesítik, fákat ültetnek a helyére – mondta el Szegő Hanna, a Paloznaki Jazzpiknik sajtómunkatársa.

A három nap során olyan világsztárokkal találkozhattunk, mint a The Jacksons, a The Brand New Heavies vagy Rick Astley.

Ahogy arról korábban beszámoltunk a csütörtöki, 0. napon a The Jacksons varázsolta el a Paloznaki Jazzpiknikre látogatókat. A pénteki napon a The Brand New Heavies is óriási tömegeket vonzott a Homola Pincészet Nagyszínpadhoz. Ők a funky koronázatlan királyai és az acid jazz műfaj úttörői, akik 2,5 milliós lemezeladással büszkélkedhetnek, és 16 olyan slágerrel, mellyel felkerültek a UK Top 40 listájára. 2019 júniusában mutatták be új albumukat, melynek dalai a régi slágerek mellett már hallhatóak voltak a Paloznaki Jazzpikniken is.

Óriási meglepetés volt a kevéssé ismert Silhouette and Vinx együttes, akik egy különleges, Magyarországon egyedülálló zenei produkció. Vinx a Bostoni Berklee Collage of Music énekprofesszora – aki olyan nevekkel dolgozik együtt mint: Sting, Cher, Stevie Wonder, Sheryl Crow, Herbie Hancock –2016-ban csatlakozott a kiváló magyar zenészekből álló Silhouette bandhez. Az elmúlt évben számos nemzetközi sikerrel büszkélkedhet a formáció. Az énekes a rap, jazz, reggae stílust is képes volt ötvözni a kiemelkedően tehetséges zenészek támogatásával, de még beatboxolni is hallhattuk a Paloznaki Jazzpiknik színpadán.

A szombati Rick Astley koncert hatalmas siker volt, és méltó lezárása a három napig tartó zenei és gasztro kánaánnak. A 80-as évek sztárja a Paloznaki Jazzpiknik egyik legkülönlegesebb koncertjét adta, személyiségével csodás hangulatot teremtett, és igazi mókamesterként viselkedett a nagyszínpadon a többszáz fős vendégsereg előtt.

A Paloznaki Jazzpikniknek idén is óriási sikere volt, a fesztivál zárása után nemsokkal pedig már meg is hirdették a jövő évi rendezvényt.