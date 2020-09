Szüreti napokon ünneplik a bort és a gazdákat Tihanyban

Mindig is érték volt a tihanyi bor. Története olyan messzire nyúlik vissza, hogy még a tihanyi apátság alapítólevelébe is bekerült – utalt Tósoki Imre polgármester köszöntőjében a kitűnő helyi nedű történetére a vasárnapig tartó, gazdag programsorozatot kínáló bornapok megnyitóján pénteken este a Mádl Ferenc téren, ahol kihirdették a borverseny eredményét, és átadták a különdíjat is.

A polgármester szólt arról, hogy a vírusveszély miatt visszafogottabban ünnepelnek idén, így a korábbiaktól eltérően nem nevezik a rendezvényt fesztiválnak. – Az ünneplés viszont nem maradhat el, ami megilleti szőlőtelepítő elődeinket és a mai szőlősgazdákat, illetve munkájuk gyümölcsét, a helyi szőlőt és a belőle származó kitűnő nedűt – fogalmazott. Tósoki Imre felidézte, Tihanyban András király húsz szőlőművest rendelt az egyház szolgálatára, aztán a szőlőművelést és borkészítést, illetve a dézsmaszedést századokon át zavartalanul végezték, amiről tanúskodnak a korabeli feljegyzések. Elhangzott, a helyi bor nemcsak nagy múltú és kiváló minőségű, hanem több mint egy évtizede eredetvédett is. A falu elöljárója kiemelte, a borivás társas tevékenység: az élvezetet nem az alkoholszint, hanem a könnyed zamatok adják, és a baráti, olykor a borbaráti társaság. Salánki Sándor, a helyi borrend nagymestere, a zsűri elnöke hirdette ki a nyitónapon a borverseny eredményét, amelyen 22 nedű vett részt. Ebből 12 fehér-, három rozé-, a többi vörösbor. A borok kitűnő minőségűek, ezt jelzi, hogy 11 aranyérmes lett, három bronz-, nyolc pedig ezüstérmet nyert el zsűritől, amelyben ismert borászok bíráltak. Kiderült a három nagydíjas termelő is: első helyen végzett Takács Imre Hunor olaszrizlingje, második lett Torma Kálmán kékfrankosa, harmadik pedig Bakos Péter merlot vörösbora. A borrend különdíját Tóth József rozébora nyerte el. A kitűnő nedűk után ismertették azt is, hogy kik győztek a virágos Tihanyért meghirdetett, illetve a takaros helybeli porták versenyén. A szüreti napok szép programja lesz a szőlő- és kenyérszentelés a bencés apátság előtt, különleges zenei élményt kínálnak a tihanyi népzeneoktatás tanárai és tanulói, aztán a vigasság látványosságának ígérkezik egyebek mellett a kecskekörömünnep a Belső-tó partján, valamint a szüreti felvonulás, amely a Mádl Ferenc térről indul majd Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara muzsikája mellett. Mindhárom napon a gyerekeket, családokat színes programok várják. A szüreti programokat szervező önkormányzat, a Németh László Művelődési Ház és borrend kiemelten kezeli a sportprogramokat is, így lesznek mókás vetélkedők, és különféle túrákon, versenyeken is részt vehetnek kicsik és nagyok a páratlan szépségű félszigeten. A vigasságból nem maradnak ki a négylábúak sem, a fajtatiszta és a keverék kutyusokat szépségversenyen mutathatják meg a gazdáik a közönségnek. Salánki Sándor borász kérdésünkre elmondta, Tihany a kék szőlőjéről ismert és híres, a korai fajtákat már leszüretelték, ilyen például a zweigelt. Aztán szeptember végén, október elején a kékfrankost, október végén pedig a cabernet franc és caberbet sauvignon fajtát takarítják be a gazdák. Elégedettek a must cukorfokával és az idei terméssel is, mert szépek az ültetvények és a szőlők, amelyek, ahogy a borász fogalmazott, most is „fürdenek, érnek az őszi napfényben". Szerencsére nem tizedelte meg a termést jég és viharok sem. – Az ültetvényeken, pincészeteknél rengeteg a munka, sokat dolgoznak a borászok, gazdák, így ezen a hétvégén jólesik mindenkinek az ünneplés – vélekedett Salánki Sándor.