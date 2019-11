Talk-show sorozatot indított az Utas és holdvilág antikvárium

Különleges beszélgetős esemény-sorozatot szervez A kérdező: Krámer György címmel az Utas és holdvilág antikvárium, melynek első alkalmát a közelmúltban tartották meg.

A rendezvény felépítését tekintve valóban a talk-show-k világát idézi, hiszen adott a host, vagyis a kérdező, Krámer György, aki ezeken az alkalmakon ismert személyiségeket lát vendégül az antikváriumban. A tematikus estek első alkalmát a zene köré építették fel, Ladányiné Cz. Nagy Zsófia jazz-ének magántanár, Kováts Péter hegedűművész és Nagy Csaba lantművész közreműködésével.

Az első, próba alkalommal a szervezők, Krámer György és Molnár Sándor arra volt kíváncsi, hogy a veszprémi közönséget mennyire vonzza be egy rendhagyó esemény, ami, mint kiderült, egyértelműen nagy sikert aratott. A talk-show keretében a meghívott vendégek és a kérdező kötetlen hangulatú beszélgetése közben, habár a zene volt a központban, inkább személyes jellegű témák mentén bontakozott ki a diskurzus.

A különleges rendezvény ötlete Krámer Györgyben merült fel, a legutóbbi Hair előadás kapcsán, ahol szintén ő töltötte be a moderátor szerepét, és már ezen az alkalmon is újított a megszokott kulturális beszélgetős rendezvények dinamikájában. Az esemény felépítését tekintve bemutatkozással indul, személyes indíttatásokról és a családról szól, majd körkérdések következnek a témában, végül pedig villámkérdésekre kell válaszolniuk a meghívott vendégeknek. A villámkérdések sajátossága, hogy akár olyan asszociációs döntéshelyzetekbe is kerülhetnek a kérdezett felek, minthogy, ha újrakezdhetné az életét, mi szeretne lenni.

A legutóbbi eseményen Ladányiné Cz. Nagy Zsófia, Kováts Péter és Nagy Csaba a zenei tevékenységük mellett szót ejtettek a zenei oktatásról és a zeneszerzés fontosságáról is. A beszélgetés zárásaként Nagy Csaba lantművész, valamint Ladányiné Cz. Nagy Zsófia énekes előadását is meghallgathatták az érdeklődők.