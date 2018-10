Tanárok és diákok együtt olvastak Csopakon

A digitális kor beköszöntével sokan jósolják az olvasás végét. Ezt a vélekedést próbálták megcáfolni a Csopaki Református Általános Iskolában, hogy együtt olvastak kicsik és nagyok, diákok és tanárok a községi könyvtárban.

Most lehetőség volt arra, hogy mindenki a saját könyvét hozza be, ezzel is bizonyítva az olvasás fontosságát. Közel harminc kötetet hoztak be a gyerekek. Janikovszky Éva, Csukás István, J.K. Rowling, Tea Stilton, Boldizsár Ildikó – a teljesség igénye nélkül. Bemelegítésként legelőször mindenki csendben olvasott egy kicsit, majd, akinek kedve volt hozzá, felolvasta az éppen következő mondatát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Elég színes egyveleg alakult ki: hallhattunk egy gondolatot a dinoszauruszok királyáról, de arról is, hogy fogjunk egy nagy fakanalat a kezünkbe. A program végén így köszöntek el egymástól: Jövőre, veletek, ugyanitt! Búcsúzóul egy-egy, erre az alkalomra készített könyvjelzővel hagyta el mindenki a helyszínt. Bebizonyosodott, hogy a mai világban is fogékonyak a gyerekek az olvasásra, nélkülözni tudták egy időre a mobiltelefonjaikat. Jó kezdeményezés volt az iskola részéről, hogy tanár és diák együtt töltött kellemes perceket. A program a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében valósult meg, az Országos Könyvtári Napok keretében.