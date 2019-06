Tárlat Tapolcán: Vidámság tükröződik a grafikákon, festményeken

A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak munkáiból nyílt a hagyományos tanév végi képzőművészeti tárlat a Tamási Áron Művelődési Központban.

Az intézmény vezetője, Baranyai Zoltánné megnyitóbeszédében elmondta, hogy a térség diákjai esztétikai érzékenysége, manuális képessége, tervező, alkotó és problémamegoldó készsége fejlődik az iskolában hosszú évek óta.

– Azóta, hogy 2005-ben elkezdte működését az iskola, jelentős a változás, hiszen ma már nemcsak képzőművészeti oktatást folyik, hanem néptáncot is tanítunk. Értelmi és érzelmi intelligencia, kreativitás, rugalmasság, mérlegelési és döntési képesség, komplett problémamegoldó tevékenység és együttműködési készség: a művészet mindezekre a készségeke felkészít.

– A jövőben a diákoknak munkájuk, tevékenységük során minderre szükségük lehet. A művészet formálja leghatékonyabban az agyat, s a gyerekek munkáin is meglátszik, hiszen olyan tevékenységet folytathatnak, amelyet örömmel végeznek. S mivel örömmel végzik, sokat is gyakorolják, és ennek köszönhetően a megszerzett ismeretek valódi tudássá alakulnak át. Amennyiben megnézzük, mit is fejleszt a művészeti nevelés, akkor a kiállított alkotások alapján mindenki láthatja, hogy alapvetően a verbális kifejezés mellett a vizuális kifejezőkészséget, illetve a néptánc kapcsán a mozgással érzékelhető kifejezőkészséget szintén. A művészet tehát nemcsak az értelmi képességekre hat, hanem az érzelmire ugyancsak hatással van. Ha végignézünk a kiállításon, azt tapasztalhatjuk, hogy boldog gyerekek élnek körülöttünk, nem látunk olyan alkotást, amely depresszióról tanúskodna. Vidámság tükröződik a grafikákon és festményeken, de egy táncpróba után is a jó élmény érzékelhető a tanulókon, akármennyire fáradtak – mondta.

Hozzátette, hogy a Nemzeti Tehetségprogram segítségével sokoldalú tevékenységet biztosítottak a diákok részére. Szabó Csaba, a Tördemic Néptáncegyüttes vezetője pedig az eddig tanultakból állított össze csokrot, a gyerekek által előadott koreográfiák színesítették a megnyitót.