Tarolt a Pécsi Balett, a Frenák Pál Társulat és a Simkó–Grecsó duó produkciója

Véget ért a Tánc Fesztiválja XX. Országos és Nemzetközi Kortárs Összművészeti Találkozó, melyet május 28. és június 3. között szervezett meg a Pannon Várszínház.

A város kiemelt kulturális rendezvényeként megrendezett eseményen a professzionális színpadi táncművészet kiemelkedő alkotói, előadói képviseltették magukat, a szakmai programok mellett pedig kiállítás, előadás, utcai táncos felvonulás, slampoetry is várta a fesztiválozókat, az egyhetes rendezvény alatt így összesen tizenkilenc előadáson és tizenegy kísérőprogramon vehettek részt az érdeklődők. A fesztiválnak a városban több intézmény adott otthont a hét folyamán, így a Hangvillában, a Veszprémi Petőfi Színházban, a Latinovits–Bujtor Játékszínben és az Agóra Veszprém VMK színháztermében is láthattak előadásokat a nézők az adott produkció jellegétől függően.

Bár a Tánc Fesztiválja sokkal inkább tartalmas, minőségi előadásokban gazdag válogatás a régióban élők számára, semmint valódi verseny, hiszen a programba történő bekerülés előtt Krámer György koreográfus, a Pannon Várszínház művésze, a Tánc Fesztiválja művészeti igazgatója már előzetesen szakmai szempontok alapján szűri ki és válogatja be az egyes produkciókat, a hétfős zsűri – Hegyeshalmi László festőművész, grafikus, a veszprémi Művészetek Háza igazgatója, Jorma Uotinen táncművész, koreográfus, előadóművész, Kutszegi Csaba táncművész, kritikus, a Tánckritika.hu főszerkesztője, Ladányi Andrea Liszt Ferenc- és Harangozó Gyula-díjas táncművész, Érdemes művész, M. Tóth Géza Balázs Béla-díjas filmrendező, producer, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora, Pongor Ildikó Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, Kiváló és Érdemes művész, valamint Szakály György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora és a közönség tagjai is értékelték a látottakat, így ezek alapján osztották ki a fellépők között a különböző elismeréseket a díjátadón.

A vasárnapi zárógáláját a Hangvillában a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatóinak A jövő csillagai címet viselő produkciója nyitotta meg. Az est során az egyetem táncművész szakjának klasszikus balett specializációs és modern tánc specializációs hallgatói mutatkoztak be.

– Nagy köszönettel tartozunk Veszprém és vonzáskörzete közönségének, mivel a huszadik fesztivál több mint megduplázta az elmúlt évi nézőszámot – mondta el Vándorfi László, a fesztivált megszervező Pannon Várszínház igazgatója, aki hozzátette, a zsűrit is köszönet illeti, akinek rendkívül sok dolga volt a hét folyamán, feladatát pedig valóban komolyan vette.

– Évről évre változik a fesztivál, idén is rengeteg újdonság jelent meg a programban – mondta el Szakály György , a zsűri elnöke, aki kiemelte a versenyprogramban idén először szereplő elsősorban Imre Zoltán Program keretében bemutatott darabokat. Mint arról Szakály György beszámolt, az értékelés során nem helyezéseket osztottak ki, a különböző kategóriadíjakkal sokkal inkább üzenni szerettek volna az alkotók felé, hogy jó úton haladnak. Ezt követően adták át a fesztivál díjait. A Szegedi Kortárs Balett Abszurdia elnevezésű produkciójáért a fesztivál közönségdíját, az Usine 1.84 együttes Közelítés című előadásáért az Imre Zoltán Program keretében fellépő ifjú előadók közül a legkiválóbbnak odaítélt díjat vehette át.

A zsűri előadói díjat adományozott a nemzetközi gálán bemutatkozott Lee in Soo koreai táncosnak az A first meet című produkció létrehozásáért, a legjobb alakítás díja pedig Eoin Mac Donnchához került a Frenák Pál Társulat Lutte című előadásában nyújtott teljesítményéért. Két koreográfiai díjat is kiosztott a zsűri, az egyiket a finn Tero Saarinen-nek, a Life wheel című koreográfiáért, a másikat pedig Leo Mujić-nak a Pécsi Balett számára készített Diamonds című munkájáért. A legjobb együttes a Pécsi Balett társulata lett, a legjobb produkció pedig a Frenák Pál Társulat által bemutatott Lutte. A Tánc Fesztiválja fődíját idén Simkó Beatrix és Grecsó Zoltán #Orfeusz#Eurüdiké című produkciója érdemelte ki.