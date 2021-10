Tárlatvezetés, standup comedy és verskalandozás Alsóörsön

A 360° Képzőművészet és színház Alsóörsön program szeptember utolsó hétvégéjén zárult a Török-házban.

Tárlatvezetést tartottak Bojár Iván András művészettörténésszel, aki az épület történetéről is beszélt a vendégeknek és a pandémiára reflektáló kortárs – fotó és festészeti – alkotásokat mutatta be. Kálloy Molnár Péter kétfelvonásos standup comedy műsorát, Az ősembert is láthatták az érdeklődők. A színész harminc szerepben tűnt fel a komédiában, amely a férfi és a nő különbözéséről szól. A vidám helyzeteket felvonultató történetben megjelent a feleség, a férj, a barátnő barátnője, a horgászválogatott, a magyar plázacicák baráti köre, a szeretőjelölt és a szerelőjelölt is. Felvetődött a kérdés, hogy a házastársak közül ki viszi ki a szemetet, ki viszi ki a cuccait az utcára, miért hideg a hölgyek lába és az is, hogy az uraknak mi fontosabb, a Barcelona vagy a Real Madrid.

Sokan kíváncsiak voltak az Időutazók című verskalandozásra is. Lutter Imre Wlassics, Bánffy- és Radnóti-díjas előadóművész, műsorvezető, a Magyar Kultúra Lovagja és Molnár György Kaleidoszkóp díjas verszenész közreműködésével hangzottak el többek között Arany János, Petőfi Sándor, Babits Mihály, Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós, Juhász Gyula, Weöres Sándor, Karinthy Frigyes, Varró Dániel, Lackfi János és Bródy János művei. Klasszikus és kortárs alkotók versbe zárt érzéseit idézték fel az érdeklődők, átélhették, hogy – évszázadokkal ezelőtt is – emberek milliói tapasztaltak meg hasonlót.

Újra bebizonyosodott, hogy a magyar líra költészeti nagyhatalom, jól el voltunk, vagyunk – és remélhetőleg leszünk – látva jobbnál jobb poétákkal. Segítenek vállalni, hogy az életünk ezernyi finom rezdülés, apró hangulat, megannyi kapcsolat és kapcsolódás része.