Tartalmas időszakot zárt a Gizella Női Kar

Megjelent a Veszprém megyei Prima Díjjal kitüntetett Gizella Női Kar harmadik albuma, „...lelkemet megvidámítja...” címmel. Az énekkar nyáron Dániában vendégszerepelt, most pedig az idei évad, az adventi időszak koncertjeit tervezi.

A Gizella Női Kar első albuma 2003-ban jelent meg Gloria in excelsis Deo! címmel. Ezt 2011-ben „…az égről a fényt…” című album követte. A harmadik album címének idézete Schubert 23. zsoltárában hangzik fel a lemez nyitó darabjában. Ez a cím nemcsak a zeneművekre vonatkozik, hanem Borbásné Gazdag Gabriella karnagy és a kórus ars poeticája is. A lemezen felcsendülő, mindannyiukhoz közel álló művek előadásakor számos alkalommal átélték, átérezték, hogy a közös zenélés felemeli és kiemeli a lelküket a mindennapokból, közönségüknek is minden alkalommal élményt jelentett. A női kar koncertjein rendszeresen fellép Teleki Gergő zongoraművész, aki ezen a zenei albumon is közreműködött. A CD-hez magyar és angol nyelvű, a kórust bemutató melléklet is tartozik.

A Gizella Női Kar augusztusban Dániában vendégszerepelt a Faaborgkoret vegyes kar meghívására. A dán kórus tavaly a Gizella Napok zárókoncertjén énekelt Veszprémben, a Megyeházán, a Gizella Női Karral közösen. Már ekkor felmerült, hogy szívesen vendégül látnák a veszprémieket Dániában, egy koncertturnén. A kórus felejthetetlen napokat töltött a skandináv országban. Három koncertet adott: a vendéglátó vegyes kar otthonában, Faaborgban, a Helios Filmszínházban és Kultúrházban, majd Svendborgban, a Vor Frue protestáns templomban, végül a fővárosban, Koppenhágában, a Jesu Hjerte katolikus templomban. A nőikar műsorait Borbásné Gazdag Gabriella karnagy állította össze. Vezényletével közös művek is felcsendültek. A veszprémiek számára megindító élmény volt Bárdos Lajos Szellő zúg című művét együtt énekelni a dán kórussal. Az Ole Kongsted karnagy vezényelte Faaborgkoret is örömmel fogadta a karnagyuk által írt Natten er så stille című dán kórusmű közös előadását. Szólót énekelt Kizlinger Katalin, Kruppa-Jakab Éva autentikus mezőségi és moldvai népdalokat adott elő, melyek meghatották a magyarul nem értő közönséget is.

A Gizella Női Kar számára büszkeség volt Koppenhágában, az 1996-os Európa kulturális fővárosában hírét vinni annak, hogy Veszprém 2023-ban viseli majd ezt a címet. Néhány nap alatt igaz barátság szövődött a dán és a magyar kórustagok között. A vendéglátó családok megismertették velük a város nevezetességeit és a környező szigetvilágot, bepillantást engedtek a dániai mindennapokba, vendégszeretettel fogadták őket. A veszprémi énekesek remélik, hogy jövőre ők is vendégül láthatják a Faaborgkoretet, közös műsort is terveznek.

A Gizella Női Kar szeptember 28-án fellépett a balatonendrédi II. Balatónia kórustalálkozón, majd szeptember 30-án a zene világnapja alkalmából rendezett koncerten a Lovassy László Gimnáziumban. Az idei évadban újabb koncerteket terveznek a Filmhatás Zenekarral, adventi műsort adnak Veszprémben és az Amicorum Vegyeskar meghívására Ipolyságban is.