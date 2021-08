Tartalom és esztétikum a kortárs táncban – Horváth Csabát, a táncfesztivál új művészeti vezetőjét kérdeztük

A Tánc – XXIII. Nemzetközi Kortárs Fesztiválon hazai és külföldi kortárstánc-produkciók sora várja a látogatókat augusztus 31-től hat napon át a megyeszékhelyen. Hogyan lehet a táncművészet emberközeli? Elfér-e a progresszív művészet a lakótelepen? Horváth Csabát, a tánc­fesztivál új művészeti vezetőjét kérdeztük.

Horváth Csaba 2020 decem­berétől vette át Krámer György­től a fesztivál művészeti vezetését, amely a koronavírus-járvány nélkül is óriási munka lett volna.

– Rengeteget dolgozunk a program összeállításán, nagyon sok körön kellett keresztülmennie a válogatásnak, mire a végleges formáját elnyerhette. Az elmúlt több mint fél évben az online térbe kényszerült szervezőmunka igencsak feladta a leckét. Ennek ellenére sikerült egy igazán tömör, masszív, lényegi fesztiválprogramot létrehoznunk – mondta el a művészeti vezető.

A Tánc Nemzetközi Kortárs Fesztivál idén minden napra egyedi tematikát ígér, például az első napon az Imre Zoltán-program díjazott produkcióinak, alkotóinak adnak teret. Ez a program kifejezetten azért jött létre a táncszakma kezdeményezésére – a Nemzeti Táncszínház aktív jelenlétével –, hogy lehetőséget adjon pályakezdő fiatal koreográfusok kibontakozására. Ezek a fiatal művészek évek óta benne vannak a magyar kortárs tánc fősodrában, de koreográfusként még csak most kezdik bontogatni a szárnyukat.

– A fesztivál programjának összeállításában és a válogatásban a Covid-helyzet nagyban megnehezítette a dolgunkat, így online tudtuk felmérni az előadókat és az előadásokat. Viszont annál izgalmasabb és értékesebb produkciókkal találkozhattunk.

A második nap a Nyitány nevet viseli, amikor kiemelt időpontban, 20 órakor vetítik A magyar film születése – A táncz (1901) című animációs filmet. Az első tudatosan rendezett, játékfilmes elemeket is tartalmazó magyar film- alkotás nem önálló műként jött létre, hanem 1901-ben az Uránia Tudományos Színház egyik ismeretterjesztő elő­adá­sának mozgóképes illusztrációja volt. A film vetítése után rögtön a már jól ismert, a veszprémiek által is kedvelt Közép-Európa Táncszínház lép fel a Set Your Mind Free című előadásával.

– A Nyitány napján 18 órakor az Agórában kezdünk a Hodworks Szólók című elő­adásával, amelyről azt kell tudni, hogy komoly nemzetközi megmérettetést tudhat maga mögött. A Hód Adrienn által irányított Hodworks, mondhatni, a magyar kortárstánc-élet legsikeresebb társulata, többek között a velencei biennálén is szerepeltek idén nyáron. A Nyitány napján, tehát szerdán már megjelenik az összművészetiség, a klasszikus kortárs tánc, azon belül is a progresszív és kísérleti szellemiség – sorolta Horváth Csaba.

A nemzetközi napon két társulat fog szerepelni. Claudio Stellato olasz származású, Brüsszelben élő művész Work című produkciója a humorba ágyazott férfiirónia, a dinamikus akrobatika és költői fogalmazásmód elegye. A francia Laboration Art Company Anna című előadásában két kiváló táncosnő vall érzékeny testiséggel a nőiségről. A fesztiválon megjelenik továbbá a Lighthouse 360 fény-videó installációja, amely szintén az összművészeti vonalat erősíti. A fényművészetre gyakran mondják, hogy a 21. század művészete, a művészeti vezető pedig fontosnak tartja, hogy ez a művészeti ág is helyet kapjon a fesztivál programjában idén és a jövőben is.

– Magyarországon és külföldön is előszeretettel használják a táncművészetben azt a fajta vizuális technikát, amely képes olyan esztétikai vagy vizuális absztrakciókra, amelyektől a test és a tánc még izgalmasabb reflektorfénybe kerül. A Lighthouse csapata Debrecenben alakult meg egy évvel ezelőtt, és a bemutatkozás Veszprémben tulajdonképpen Debrecen városával egyfajta kulturális szövetség kezdete is – mondta lapunknak a művészeti vezető.

Szeptember 5-én a táncfesztivál családi napjának helyszínéül a Veszprém Arénát választották a szervezők. Itt lesz látható Méhes Csaba és a Brass in the Five együttes produkciója, amely a gyerekeknek és családoknak szól, majd a Duda Éva Társulat Ramazuri előadásával folytatódik a családi nap.

– A gyermekek jelenlétét és a nekik szóló programokat nagyon fontosnak tartom, hiszen a kortárs tánc műfaja mindig azt az előítéletet hordozza, hogy ez egy rétegműfaj, amiből nincs kitörési lehetőség. Ezzel mi szeretnénk egy kicsit vitatkozni, mert hála istennek egyre több olyan előadás készül Magyarországon, amellyel különböző művészek sikeresen bizonyítják, hogy a kortárs tánc meg tudja szólítani a fiatalabb generációt, a gyerekeket, a családokat, a Családi nap ezt példázza. Méhes Csaba például egy meghatározhatatlan kategó­riájú előadóművész, aki nagyon érti a humor nyelvét, a gyerekek és felnőttek világában egyaránt. A másik előadás pedig a Nemzeti Táncszínház vadonatúj bemutatója a Duda Éva Társulattól, a Ramazuri. Ebben az előadásban vegyül a kortárs tánc az akrobatikával és a cirkuszi stílusokkal, egy rendkívül szórakoztató játékra készülnek, amelynek beavató jellege is van a gyerekek számára. Minél több műfaj jelenik meg egy előadásban, annál nagyobb az esély arra, hogy mindenki megtalálja benne a maga számára legkedvesebbet – tette hozzá Horváth Csaba.

A Táborállás parkban található Agóra Veszprém Kulturális Központban idén is kiemelkedő előadásokat mutatnak be, de az elmúlt években többször is lehetett olyan hangokat hallani az ott élőktől, hogy ezeket a kortárs táncművészeti előadásokat, főként amelyeket szabadtéren mutatnak be, nehezen fogadják be. Felmerül a kérdés, hogy a progresszív előadások bemutatása egy lakótelepi környezetben talán kontra­pro­duktív abban az esetben, amikor a cél a táncművészet megkedveltetése szélesebb körben. Horváth Csaba művészeti vezető szerint a tánc műfaja nagyon szabad és átjárható, ami pozitív, de ezzel együtt sok lehetőséget ad a blöffre is.

– Nagyon relatív, hogy kinek mi tetszik. A korábbi években megjelenhettek olyan előadások, amelyek szakmai szempontból kifogásolhatatlanok, de amelyeket a laikus szemlélő talán nem nevezne táncnak. Nagyon divatos tendencia kihozni a táncművészetet a hagyományos színházi keretek közül, és kivinni a közterekre: ez is azt szorgalmazza, hogy közelebb vigye a hétköznapi emberekhez a műfajt, és kirángassa a táncművészetet az előítéleti keretek közül. Hogy ez kinek tetszik, azt embere válogatja, de itt azért nagyon kell figyelniük a szervezőknek arra, hogy pontosan milyen produkciók azok, amelyek érvényesülhetnek külső térben, főként egy lakótelepi környezetben. Idén is láthatunk majd ilyen külső térben megvalósuló előadást Mészáros Mátétól, és ebben az esetben is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a helyszín specifikusságát szem előtt tartsuk – tette hozzá.

Horváth Csaba veszprémi származású művészként az elmúlt két évtizedben állandó vendége volt a tánc fesztiváljának, és művészeti vezetőként a fesztivál szellemiségét szeretné továbbvinni. Azt szeretné, ha a műfaj esztétikumán túl a tartalom is megjelenne a befogadásban, és ez a szemléletváltás a fesztiválon keresztül valósulhatna meg. Ennek szellemiségében az idei fesztivál programjában is dramatikusabb előadások jelennek meg.

A művészeti vezető kiemelte, a fesztivál minden embernek – érdeklődésétől és felkészültségétől függetlenül – jó élményt tud nyújtani. Olyan előadásokat láthatunk tehát, ahol jelen lesz a derű és a humor is, így széles körhöz szólhat majd az idei fesztivál.