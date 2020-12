Tervek és remények a jövő évre – megyénk közismert személyiségeit kérdeztük

Ma búcsúzik az óesztendő, eljött az ideje a számvetésnek. Milyen örömteli események történtek 2020-ban, hogyan értékelik az idei rendkívülinek számító, járvány által sújtott esztendőt, milyen tervekkel lépnek át az új évbe? Ezt kérdeztük megyénk közismert személyiségeitől.

Új utakon jövőre

Ha megtanulunk egymás „vállára állni”, akkor messzebbre látunk és könnyebben vészeljük át azokat az időszakokat, amiken átmentünk. Ez történt velünk is: minden munkatárs, ki-ki a maga helyén, igyekezett az ötleteivel, a munkájával minél többet hozzátenni az egészhez, így a Jáger Csoport ebben az évben is előrelépett. Nem volt szükségünk támogatásokra, megtartottuk a munkahelyeket, sőt olyan fejlesztéseket hajtottunk végre, amelyeknek a hatása a következő években lesz még jobban látható. Minden évnek van egy szlogenje, így a következő évé az „Új utakon” lesz. A vírus előbb-utóbb elvonul, de a gazdaság bajai velünk maradnak még évekig. Semmi nem lesz már olyan, mint amilyen eddig volt, ezért keresni kell az új utakat, új kihívásokat, új lehetőségeket, új termékeket, amivel meg tudjuk tartani a munkahelyeket. Meg kell tanulni messze előrenézni. Nem a hibákat, a bajok okait kell keresni, hanem a lehetőségeket kell meglátni, tisztességgel, becsülettel dolgozni, és akkor áldott lesz a következő év is – vélekedik Csatári László, a Jáger Csoport tulajdonosa.

Ügyfélbarát eljárásrend

Eredményes évet zártak a megye bíróságai, mondta el Némethné Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke. – A járvány többletfeladatokat rótt a kollégákra a járványügyi intézkedések betartása miatt, emellett a munkatársaknak év közben többször rövid idő alatt kellett elsajátítaniuk az átmeneti jogszabályi-eljárásjogi rendelkezéseket. Kiváló volt az együttműködésünk a társ- szervekkel, valamint köszönet illeti a megye bíróságain megforduló ügyfeleket is, akik jól alkalmazkodtak a megváltozott szabályokhoz – fogalmazott az elnök. Hangsúlyozta, tavasszal megalakult a regionális közigazgatási kollégium, így a Veszprémi Törvényszék közigazgatási perekben Veszprém, Zala és Fejér megyére kiterjedő regionális illetékességgel jár el. A megye bíróságain a tavaszi néhány hetes szünetet leszámítva folyamatosan ítélkeztek. Nagy hangsúlyt kaptak az elektronikus eljárások, a bírák többnyire távmeghallgatást használtak. – 2021-ben is arra törekszünk majd, hogy még hatékonyabb legyen a munkavégzés, miközben ügyfélbarát eljárásrendet folytatunk – tette hozzá Némethné Szent-Gály Edit.

Feje tetejére állt a világ

A 2020-as év minden kétséget kizáróan fejre állította megszokott világunkat, aligha lehet rá nosztalgiával visszatekinteni, nyilatkozta Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora. – Ebben az évben egyszerűen nem lehetett jól csinálni dolgokat, legfeljebb kevésbé rosszul. A Pannon Egyetemen az idei évben talán a legnagyobb eredményünk, hogy sikeresen vigyáztunk egymásra, elkerültük a tömeges fertőzéseket és a járvány legsúlyosabb következményeit, ami nem minden hazai egyetemnek sikerült. Büszkék vagyunk arra, hogy visszaszereztük országos második helyünket a HVG oktatói kiválósági rangsorában, csak az ELTE tudott megelőzni bennünket. A környezeti fenntarthatóság, a körforgásos gazdaság kutatásának területén korábban soha nem látott nagyságrendű pályázati forrást sikerült régi partnerünkkel, a Mol Nyrt.-vel szakmai együttműködésben elnyernünk, aminek segítségével az elkövetkező években az idén újraszervezett Pannon Egyetem a jövő tudományának hazai bástyájává válhat.

Összefogás a bajban

Szijártó László balatonalmádi plébános, a Veszprém Főegyházmegyei Karitász igazgatója az elmúlt évet értékelve felidézte, a katolikus segélyszervezetet elég felkészületlenül érte a koronavírus-járvány, ráadásul a segítségnyújtásban szem előtt kellett tartaniuk, hogy önkénteseik nagy része hatvan év feletti, a védett korosztályba tartozik, így ők nem folytathatták a szolgálatot (több helyütt fiatalabb családtag helyettesítette őket). A korlátozások miatt a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés gyakorlatilag eredménytelenül zárult, viszont az év során más jellegű felajánlásokat tapasztaltak. – Sok étterem-tulajdonos adományozott meleg ételt, illetve középiskolások is besegítettek a munkánkba. A járványhelyzet okán több rászoruló keresett meg minket, de sokkal több támogatást is kaptunk, ez jó visszaigazolás számunkra. A legnagyobb eredménynek azt tekintem, hogy olyanok találtak meg minket, akikkel eddig nem voltunk kapcsolatban. A vírus negatív hatásai mellett tehát nagyon sok pozitív dologgal is találkoztunk, és megmutatkozott, hogy a bajban tényleg össze tudunk fogni – emelte ki Szijártó László, a karitász igazgatója.

A legnehezebb esztendő

– Több mint 60 éves fennállása óta talán a legnehezebb évet zárta a Veszprémi Állatkert. Azonban a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére is számos szép pillanatnak lehettünk részesei 2020-ban. Az idei év legemlékezetesebb pillanata Ria, az orrszarvú lány érkezése volt, hiszen hosszú előkészítést követően először született szélesszájú orrszarvú a Veszprémi Állatkertben. Nagy népszerűségnek örvendett a márciusban Hollandiából érkezett két fiatal ázsiai elefántbika, Kyan és Thuya, aki a tízéves Nukával meghódította a látogatók szívét. Amikor idén először március közepén be kellett zárni a kapuinkat a nagyközönség előtt, munkatársaink úgy döntöttek, hogy ők viszik el az otthonokba az állatkertet. A „Zoonline – Otthonról is az igazi” videósorozatnak köszönhetően egy-egy ikonikus állat mindennapjait ismerhették meg az állatkert közösségi oldalának követői. Persze a járványhelyzet ellenére is gőzerővel folytatódtak a fejlesztések. Megújult a gyűrűsfarkú makik kifutója és az erdei tanösvény, megnyitottuk az új medvekifutót, és rénszarvasokkal is bővült az állatállományunk – értékelte az évet Török László állatkert-igazgató.

Kitartott a közönségük

A Pannon Várszínház jubileumi évadát tervezte az idei évre, de a járványhelyzet közbeszólt. Vándorfi László, a színház igazgatója egy erős évadzárásban és előadásokkal teli nyárban reménykedik 2021-et illetően. – 2020 váratlan eseményekkel teli év volt. Három „zárás” volt ebben idén: márciusban teljes bezárás négy hónapra, ezt követően nyáron tudtunk dolgozni, aztán szeptember elején újabb zárás volt, ami elsősorban A Tánc Fesztiválja programját érintette. Az évadunk nagyon jól indult, aztán jött a harmadik bezárás, ami azóta is tart. Nagyon sajnáljuk, hogy az Amadeust a következő évadra kellett halasztanunk, de jól döntöttünk. Az évad végére tervezett Hotel Mentholt mindenképpen szeretnénk megcsinálni – mesélte Vándorfi László. Az igazgató elmondta, bizakodással tekint a következő évre, nagyon hálás a közönségnek, amely kitartott mellettük, a társulatnak, akik együtt tudtak maradni, és a megváltozott feladatköröket is lelkiismeretesen elvégzik, valamint az irodai dolgozóknak is köszönetet mondott, akik erőn felül teljesítettek. Az igazgató legfőbb újévi fogadalma az, hogy nem engedi el a színház kezét. Emellett 2021-ben igyekszik jobban odafigyelni magára és a társulat tagjaira egyaránt.

Az olimpiai dobogó a cél

Rasovszky Kristóf, a világ- és Európa-bajnok nyílt vízi úszó 2021-ben az olimpiai dobogót célozza meg. Az idén a koronavírus-járvány miatt elhalasztott tokiói ötkarikás játékokra, amelyet elvileg nyáron rendeznek meg, már megkezdte a felkészülést Szokolai László tanítványa. – Karácsonykor pihenőt kaptunk, majd december 28-án vettünk részt az első edzésen, most még könnyedebb munkát végzünk csapattársaimmal, fokozatosan szokunk vissza a vízhez. Jövő héttől már belecsapunk az edzések közepébe az alapozással. Természetesen idén az olimpiára fókuszálunk, nem titkolom, hogy szeretnék dobogóra állni tíz kilométeren. Ha minden jól megy, márciusban már világkupát rendeznek, Tokióig ezek remek erőfelmérők lesznek, amelyeken mindenképpen szeretnék jól szerepelni – hangsúlyozta a Balaton Úszó Klub kiválósága.

Optimistán néz a jövőbe

– Azonnal alkalmazkodtunk a járványhoz, keményen dolgoztunk új piacokért, az egészséget szolgálta a somlói bor és a hegy is, megmaradtak a munkahelyek, így összegez Tornai Tamás bortermelő, a nevét viselő pincészet vezetője, aki az idei 35 százalékos visszaesés ellenére optimista. Magas szakmai színvonal, kitartó, kemény munka, elkötelezettség, egy kitűnő, az új helyzethez azonnal alkalmazkodó csapat kellett ahhoz, hogy sikerrel vegye az akadályokat a 75 éves múltú borászat, mely a Somlón 70 hektár ültetvényt művel. Tornai Tamás kiemelte, legfontosabb volt, hogy az előírások betartásával megőrizzék saját és mások egészségét. Ezt szolgálta a somlói bor is, ami a népi gyógyászat szerint vírusölő, míg a lelki egészség őrzését a szőlészeti munkák, a somlói séták garantálták. Már januárban szüreteltek, remélik, az idei jégbor a korábbi világhírű nedű mellé kerülhet. Az ősi fajtából, a juhfarkból 3,5 hektáron, 18 500 oltványt ültettek. Erősítették az internetes kínálatot, ahol új borokkal, ünnepi csomagokkal is kirukkoltak, szállítanak kereskedelmi láncokhoz. – Optimista vagyok, lengyel és orosz szállítmányok indulnak útnak, biztató az amerikai piac. Egyre több a jövő évi rendezvényfoglalás is – fogalmazott Tornai Tamás.

Bíznak a nyári nyitásban

Ruttkay-Miklián Eszter, a zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatója elmondta: a múzeum felújítása miatt bizonyos szempontból jól jött nekik az, hogy be kellett zárni a kapukat a pandémia első és második hullámában is. A létesítményben jelenleg is tartanak a nagyszabású munkálatok, ugyanakkor, mint minden hasonló intézményben, náluk is vannak háttérmunkák, amire a hétköznapokban nincs mindig idő, de most erre is több idejük jutott. A 2020-as Reguly-emlékévet is másként tervezték, ám a nehézségek ellenére is sikerült két szívmelengető rendezvényt szervezniük, mondta. Elhangzott: nem örült annak, hogy megszüntették a közalkalmazotti jogviszonyt a kulturális szférában, mert szerinte ezzel rosszabb helyzetbe került az általa vezetett intézmény. Reméli, hogy 2021-ben a sok munka eredményét meg tudják majd mutatni a nagyközönségnek, bízik benne, hogy nyár elején kinyithat a múzeum.