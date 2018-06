Tiboldi Mária operettszínésszel Szinetár Miklós rendező beszélgetett

Az operett műfajában fontos, hogy valaki egyéniség legyen – mondta Szinetár Miklós rendező Tiboldi Mária operettszínész Művészbejáró című könyvének bemutatóján.

Tiboldi Mária a Budapesti Operettszínház örökös tagja. Született primadonna, varázsa, megjelenése, személyisége fejlett ének- és játékkultúrával párosul. Sokat vendégszerepelt külföldi színpadokon, tévéjátékokban, gálaesteken, show-műsorokban, játszott és énekelt németül. A Veszprémi Petőfi Színházban eljátszhatta Mária szerepét a Régi nyár című zenés játékban, melyet Rátonyi Róbert rendezett.

A primadonnát a könyvbemutatón Hegyeshalmi László, a Művészetek Háza igazgatója köszöntötte a Dubniczay-palotában. Szinetár Miklós Kossuth-díjas rendező úgy fogalmazott: a könyv egy gazdag, sikeres művészpályát, színes életet mutat be. Az operett-előadás mindig egy archoz, hanghoz, egyéniséghez kötődik. Tiboldi Mária összetéveszthetetlen személyiség; rá, az ő megismételhetetlen egyéniségére épültek az előadások.

Az operettszínész elmesélte, sok emlék köti őt a városhoz, több szállal kötődik Veszprémhez. Unokatestvére volt Horváthy György újság-író, kritikus (a Napló egykori szerkesztője, vezető munkatársa – a szerk.), vele együtt nőtt fel. Ő mondta azt neki, hogy „ne csak primadonna légy, hanem művész”. Neki köszönheti, hogy másként gondolkodott, másként létezett a színpadon, mindig megpróbált becsülettel helytállni.

Tiboldi Mária beszélt arról, hogy szereti az operettet, egész életét annak bűvöletében élte. Sok örömöt, emléket, sikert adott neki a műfaj, de mindig volt lehetősége komolyzenei koncerten is szerepelni. Az operett speciális műfaj; nehezebb énekelni, mint az operát. Mindig törekedett arra, hogy a legnagyobb tudással készüljön a bemutatóra. Édesanyja jelen volt az előadásain, és mindig megfogalmazta kritikus véleményét. Ő is, édesapja is magasra állította a mércét.

Beszélt arról, hogy 1966-ban külföldre szerződött, német nyelvterületen vendégszerepelt, ott is sztár lett, de honvágya volt, visszakívánkozott Magyarországra, anyanyelvén lehet igazán nagy művész valaki. Amikor visz-szatért, egészen más ember lett, kivirult, érezte ezt ő is, mások is így vélekedtek. Itt volt a családja, ő nem alkalmas arra, hogy kiszakítsák környezetéből. 1976 óta ismét a Fővárosi Operettszínházban játszott. 1989-ben vendégszerepelt Veszprémben, a Régi nyár című operettben.

A programon Tiboldi Mária egy-egy ismert tévéjátékban, zenés műsorban nyújtott alakítását is bemutatták.