Tizenöt éves a pápai Pegazus Színház – Interjúnk az igazgatókkal

Kimondva talán soknak tűnik, de nekik mintha csak egy pillanat lett volna az egész. Sarkadi Nagy László és Végh Zsolt társigazgatóval beszélgettünk a színház 15 évéről.

Mivel ünneplik a jelenlegi, 15. évadot?

Végh Zsolt: A színházi évad már javában zajlik, jubileum ide vagy oda. Januárban a legfőbb teendőnk a hónap végi bemutató elkészítése, most jön a világirodalmi klasszikus mese, a Pöttöm Panna. Ezt követően még egy bemutatónk lesz áprilisban, az Egérrágta mesék Sarkadi Nagy László tollából. Az ünneplés részeként már a tizedik jubileum alkalmából is szerveztünk székvásárlási akciót, ez most sincs másként. A társulatot ily módon támogatóknak pedig egy külön műsor keretében mutatjuk majd be a névtáblával ellátott székeket. Tervezzük még, hogy jubileumi kiadványt készítünk, amely összefoglalja az elmúlt 15 évet, és persze szeretnénk a régi kollégákkal is találkozni, ünnepelni.

Sarkadi Nagy László: Nagyjából minden hónapra jut valamilyen program, ezeket igyekszünk még színesebbé tenni ebben az évadban. Közeleg a farsang, február elsején a családi délelőttünket követően mohácsi busók érkeznek majd hozzánk, emellett nyilvános tánctanulás, zene színesíti a programot. Természetesen idén is lesz mackókiállítás, amely a 15×300 címet viseli, hiszen már 4500 mackót láthatnak a látogatók. Ezt követi a húsvéti családi nap és a gyermeknap, továbbá májusban Minden felnőtt volt egyszer gyerek címmel híres személyek gyermekkori játékaiból nyílik kiállítás. Emellett mennek még az egyéb programjaink is, a Lázár Ervin-program, a népmese-alkotóműhely, a bábos képzés; tehát sok munkánk van.

Végh Zsolt: Az évaddal együtt pedig a júliusi Pegazus Parádé is a 15. születésnapját ünnepli, amelyre szintén különlegességekkel is készülünk.

Hogyan emlékeznek vissza az elmúlt esztendőkre?

Végh Zsolt: Kimondva talán soknak tűnik, de nekünk mintha csak egy pillanat lett volna az egész. Rengeteget dolgoztunk, és nagy öröm, hogy annak szellemében tehettük mindezt, amit mi fontosnak gondolunk a színházról, a nevelve szórakoztatásról és a mai világban képviselendő értékekről. Minden feladatunk erről szólt, sok-sok munkával.

Sarkadi Nagy László: Nem elég, hogy mindezt az elképzeléseink szerint csinálhatjuk, nézőnk is van rá. A bérletes nézőink száma évadonként hét-nyolc ezer körüli, ami nagyon szép szám. Az elő­adásaink pedig szaporodnak, akárcsak a különböző felkérések. Az Esterházy-kastélyban módszertani foglalkozások és tárlatvezetések segítése folyik. A későbbiekben szeretnénk bővíteni a társulatot, illetve újra üzemeltetnénk a marionettszínházat is, de egyelőre létszámhiánnyal küzdünk, jelen pillanatban is sok-sok munkatársat várunk.

Nehéz utánpótlást találni?

Sarkadi Nagy László: Nagyon nehéz. Ezzel nemcsak nekünk vannak komoly gondjaink, hanem a kisebb színházak mindegyikének. Többnyire fiatalok vagy pályakezdők érkeznek hozzánk, annyi tudással, amennyit az iskolájuk biztosított nekik. Ez bőven ad feladatot nekik és nekünk is. Sok fiatal egy-két év után elmegy, más színházakban vagy sorozatokban keresik a helyüket, esetleg otthagyják a szakmájukat. Ez azonban nem akadályozhatja a színházi munkát. Egy színház életében nem is feltétlenül baj, ha a színészek közben váltakoznak. Néha kimondottan jó, mert meg tud újulni a színház, rákényszerülve az újabb és újabb kihívások teljesítésére. Az újonnan érkezők új lehetőségeket is hoznak magukkal. Most is egy ilyen társulatépítés van folyamatban.

Miből látják, hogy valaki ideális jelölt?

Sarkadi Nagy László: Felvételivel kerülnek ide az emberek, mely révén a szakmai munkájukról szerzünk némi benyomást. Akik hozzánk érkeznek, többnyire színész szakosok, tehát nem bábszínészek. A bábozás megtanítása ránk marad. Emellett az emberi szimpátia, a benyomások és a beszélgetés dönti el, ideális-e a jelölt. Mindig lutri, hogy aztán a közös munka hogyan alakul.

Végh Zsolt: A színház alapvető szakmaiságán túl a tudás és a színészi eszközök használata fejleszthető. Az viszont mindig csak a próbaidőszakban, illetve az előadások során derül ki, hogy a Pegazus Színház lelkületével mennyire képes azonosulni egy jelentkező. A színpadon túl kell lépni a fáradtságon, a magán­ügyi problémákon. Nálunk úgymond nagyüzem van. Ahhoz, hogy kiszolgáljuk a közönség igényét, nagy emberi erő szükséges, és sokan ebbe buknak bele. Azonban egy színházat érdemben csak a közönsége tud minősíteni. Megdolgozunk azért, hogy hitelünk legyen, hogy a közönség kíváncsi legyen ránk. Hiszen manapság hihetetlen

a kínálat, annyi színház és társulat működik, mint égen a csillag.

Annak idején miért pont Pápa mellett döntöttek? Mennyire állt e mögött tudatosság?

Végh Zsolt: A legelején egyáltalán nem volt tudatos. Színházat akartunk, és ehhez kerestük a megfelelő helyet. Számba vettük, mely városok lehetnek alkalmasak színház befogadására. Megszólítottuk Pápát is, ahol nagyon jóleső és megtisztelő fogadtatásban részesültünk. Tényleges segítséget is kaptunk egy színházépület formájában; tereket, ahol működni lehetett. Emiatt kötöttük ki itt a hajót, és indítottuk el itt a Pegazust. Ez a támogató hozzáállás 15 éve mit sem változott.

Ha visszatekintenek, felülmúlta a várakozásaikat, ahol most tartanak?

Sarkadi Nagy László: Mi a munkára esküdtünk fel. Meghatároztunk egy nagyon szigorú rendet, amit a mai napig tartunk. Polgári értékrendet közvetítünk: nevelő célzattal születnek az előadások, keresztény értékeket képviselünk, magas színvonalú irodalmi műveket használunk fel a klasszikustól a modernig. A dolgozóinknak is ehhez kell magukat tartani. Jó érzés, hogy sokan kíváncsiak az elő­adásainkra. Reménykedtünk, hogy ez így fog történni. 15 évvel ezelőtt a színházépítés volt a legfőbb feladatunk, ma már más városokból, megyékből is jönnek az előadásainkra.

Végh Zsolt: Mi jó színházat akartunk csinálni az induláskor, és 15 év múlva is. Meg persze azt, hogy legyen közönség, amely szeret minket. Novemberben jubileumi bábkiállítást szerveztünk, és előkerült a 15 év anyaga. Akkor egy kicsit kívülről is meg tudtuk nézni, milyen gigantikus munkát végeztünk az elmúlt másfél évtizedben.

Mik a távolabbi célok?

Végh Zsolt: Mindent elkövetünk a színház lehetőségeinek bővítésére. 2018-ban úgy döntöttünk, közhasznú nonprofit társaságként visszük tovább a színházat, hogy szélesebb körben juthassunk a szakmai munkát elősegítő támogatásokhoz. Független színházként tevékenykedünk tovább, mindazon segítők támogatásával, akik azonosulni tudnak a szellemiségünkkel, a Pegazus Színház eddig felmutatott értékeivel.

Sarkadi Nagy László: Minél szélesebb körben szeretnénk megvalósítani az oktatást, a felnőttszínházi és a bábszínházi előadásokat, az egyéb kiegészítő programokat. Remélhetőleg keresett lesz ezután is a színház, és tudjuk biztosítani a megfelelő hátterét. Ezek a távlati céljaink. Úgy tűnik, az érdeklődés és az igény több, mint amit teljesíteni tudunk. A továbbiakban arra lesz szükség, hogy minden téren bővíteni tudjuk a színházat.