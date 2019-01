Tizenötéves a Dallamvilág Musical Csoport Aszófőn

Az aszófői Dallamvilág Musical Csoport fennállásának 15 éves születésnapját ünnepelte december 15.-én a Kultúrházban, „Színház az egész világ- Jutalomjáték” címmel.

Zsúfolásig telt meg az Kultúrház színházterme azokkal a helyiekkel, érdeklődőkkel, támogatókkal, akik a helyi jubiláló zenei társulat esti gálaműsorára voltak kíváncsiak. 2003-ban alakult gyermekmusical csoport Bonbonetti Tánccsoport néven vált ismertté, csak később, 2007-ben vették fel a Dallamvilág Musical Csoport nevet.

A három felvonásos jubileumi gálára a jelenlegi tagok mellé meghívták a régi, alapító dallamvilágos lányokat, akik a 15 év elteltével már komoly hölgyekké, többségük előadókká, vagy hivatásos művészekké váltak. De jelen voltak azok a ma már országosan ismert művészek is, akik az aszófői Kultúrház színpadán gyakorolták az előadói élet alapjait, s itt bontogatták művészi szárnyaikat. Kezdetben zártkörű előadásnak szerveződött, ám a meghirdetés után azonnal nagy érdeklődés és teltházas rendezvény fogadta a fellépőket. A témaválasztás idén a musical világára esett, négy fő témában, a Valahol Európában keresztmetszet, a Hair, a Jézus Krisztus Szupersztár és a Hotel Menthol zenei válogatása állt a fókuszban. –mondta el Nagy Annamária könyvtáros, a gála szervezője.

Egy éves felkészülési munka sikeres eredményeként a széles régió több településéről, városaiból érkeztek mai és egykori előadók, s olyanok, akik a gála kedvéért tértek vissza a próbákra egykori szeretett közösségükbe. A gálának 3 lemezes hanganyaga is készült, amelyeket a közönség meg is vásárolhat. A sikeres bemutatóra való tekintettel még két előadást tartanak meg, ezúttal már kilépve a megyeszékhelyre is, a Veszprém AGÓRA-ban márciusban kerül bemutatásra, majd a nyár folyamán ismét a balatoni településen, helyben tapsolhatnak a tehetséges zenés társulatnak.

A másnapi jubileumi ebéden és fogadáson ajándékozás keretében baráti és támogatói elismerésben, személyes figyelmességgel köszönte meg az egyesület a szülőknek, segítőknek, barátoknak a sikeres jubileumi gálaprodukcióra felkészítő egy éves lelkes, önzetlen, közösségi munkájukat.

