Több ezer képből álló archívum a szentkirályszabadjai ezredről

Az elmúlt évek gyűjtőmunkájának eredményeként több ezer képből álló fotóarchívum gyűlt össze nálunk digitálisan és papíralapon az egykori szentkirályszabadjai helikopterezredről – mondta Balogh Ákos veszprémi hagyományőrző.

Ebben olyan érdekességek is találhatók, mint például Orbán Viktor miniszterelnök és ­Kövér László házelnök látogatása a helikopterbázison – valamikor talán a 90-es évek elején –, vagy az akkor még élő második világháborús Puma-pilóta ászai – köztük Tobak Tibor repülőezredes – vizitje a helikoptereseknél.

A feltétezhetően a csapatmúzeumból származó hiányos fotóalbumok és az azokból kitépett lapokon a laktanya névadó ünnepsége és az első csapat­zászló adományozása is látható. Kiderült, hogy Katona József hagyományőrző egy eredeti szentkirályi negatívcsomagot vásárolt fel egy civiltől, amit digitalizáltatott, de a Napló külsős fotósa, Nagy Lajos archívumából is digitalizálták az MH 87. Bakony Harcihelikopter Ezredhez köthető fotókat.

– Azért, hogy megőrizzük, és ha kiállítás van, rendelkezésre bocsáthassuk – felelte fotós kollégánk arra a kérdésre, hogy miért, mi célból.

A fentebb említett albumról Balogh Ákos elmondta: úgy tudjuk, a szentkirályszabadjai alakulat saját csapatmúzeumában lévő tárból való, ennek java részének holléte nem ismert. Ezen emlékek között van például a legelső csapatzászló adományozása is. Ákos szerint a sok-sok megörökített pillanat pótolhatatlan emlék az ezred múltjának megőrzéséhez. Az érdekesebb felvételeket a hagyományőrzők megosztják saját weboldalukon és az alakulat közösségi oldalán.

Balogh Ákos nem szeretett volna kiemelni egyetlen fotót, mert elmondása szerint nem nagyon vannak fényképek a régi időszakból, így valamennyi felbukkant képnek egyformán örülni kell.

– Itt a Mi–24-esen például még orosz feliratok vannak – mutatta –, ami azt jelenti, hogy valamikor a gépek Magyarországra érkezése után készülhetett a 80-as években, hiszen később magyarul festették fel őket. – De nagy kuriózum az a fotó is, amikor Veszprém város a laktanyában tartotta a közgyűlést annak idején.

Kollégánk egy hadgyakorlat fotós emlékeit is megosztotta velünk, aminek az az érdekessége, hogy egy Mi–8-as szállítóhelikopteren egy olyan ködfejlesztő gép ereget komoly füstöt, amiről nem is tudták, hogy alkalmazták hazánkban a típuson.

Előkerült több hajszálvékony acélhuzal tekercs is; ezek magnószalagok, és a helikoptereken használták ezeket hangrögzítésre. Ez így önmagában nem is annyira érdekes, szemben azzal, hogy sikerült szerezniük egy eredeti orosz MN–61 típusú lejátszót hozzá.

– Egy több százezer forintos készülékről van szó, amin vissza tudtuk hallgatni a szalagokat – derült ki Ákos szavai­ból. – A felvételeken többek között egy amerikai AWACS légtérellenőrző repülőgép rádiózása hallható, nem tudjuk, mikori, de feltehetően a 90-es évek közepén rögzítették. De az igazi extra az, hogy hallható rajtuk egy szentkirályszabadjai helikopteres kiképzési repülés rádióforgalmazása is magyar nyelven. Ez az egyetlen ismert, létező hangfelvétel az alakulat repüléseiről. Felismerhető benne Gaál Csaba jelenleg már nyugállományú repülő őrnagy hangja is, aki az egyik legismertebb és nagyra becsült magyar Mi–24-es pilóta. Ezt a felvételt feltettük egy videómegosztóra is, ahol több mint ezren meghallgatták már.

Ám ez még nem minden, ugyanis előkerült több repülős szabályzat is, a helikopterek légi üzemeltetésétől kezdő­dően a repülésmeteorológián át egészen a Mi–24-es harcihelikopter külső és belső festési leírásáig – ezt is örömmel mutatta meg Ákos.