Több mint négyszáz gyermek éltette a badacsonyi néphagyományt

Magyar rekordot döntöttek a hétfőn a badacsonytomaji Szent Imre-templom előtt zöldágazó gyerekek, akik több mint négyszázan éltették egyszerre a tavaszi hagyományt.

Az ötletgazda a Tördemic Néptáncegyüttes vezetője, Szabó Csaba volt, aki a városban és a környező településeken élő tanítványait hívta rekordállításra. Amellett más csoportok is csatlakoztak, összesen 15 csapat vállalta, hogy a hűvös, szeles idő ellenére bemutatja, élteti a vidékre jellemző zöldágjárást. Zöldágaztak a tánccsoport lelkes tagjai mellett a tapolcai Szent Erzsébet és Barackvirág óvodások, a badacsonyi, nemesgulácsi, monostorapáti, zalahalápi iskolások.

Szigligetről, Zánkáról és a tapolcai Kazinczy-iskolából is érkeztek diákok. A rekordállítókat Horváth Zoltán, Badacsonytördemic polgármestere köszöntötte, majd Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő a néphagyományok ápolásának fontosságáról beszélt. – Ezen a vidéken a zöldágjárás az egyik ilyen esemény, amely most rekordállítás is egyben – mondta a képviselő.

A zöldágazó csoportok a Gyulaffy Hagyományőrző Bandérium tagjainak puskalövésére egyszerre indultak el négy irányból a templom felé, két-két kaput alkotva zöldellő ágaikkal, és azok alatt átvonulva, énekelve.

A vigántpetendi, valószínűleg a középkorból eredeztethető néphagyományt követték a játék során, azonban az ottani, már mai szokást, a templomban a zöld ágak megáldását elhagyták. A templom előtt nagy köröket alkottak a gyerekek, és népi párválasztó, kiesős és sorjátékokat játszottak, miközben Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátora megszámolta mindannyiukat. Hatalmas üdvrivalgás fogadta bejelentését, miszerint sikerült a csúcsdöntés, hiszen több mint 420-an vettek részt a rekordállításon.

– Örömmel láttam, hogy a puskalövést követően mindenki szépen bevonult a térre, akik elindultak, azok közül majdnem mindenki ideért – mondta. Szabó Csaba arról beszélt, hogy több mint féléves előkészület és rengeteg próba után sikerülhetett a rekordállítás. Köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a szervezést és a lebonyolítást.

Krisztin N. László, Badacsonytomaj polgármestere örömét fejezte ki, hogy mindannyian azon voltak, hogy sikerüljön a rekord felállítása.