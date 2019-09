Tósoki nyárbúcsúztató a múltidézés jegyében

Az Ajka 60 rendezvénysorozat keretén belül tartalmas nyárbúcsúztatót tartottak a helyi közösségi házban a közelmúltban.

Az ismeretterjesztésre fókuszáló programon Tilhof Endre nyugalmazott könyvtárigazgató a 80 éve kirobbant és 75 éve befejeződött második világháború tósokberéndi eseményeire emlékezett vissza. A tényeken alapuló előadást kiegészítette saját élményeivel, közelebb hozva a fiatalok számára az időszakot. Elmondta, Tósokberénden 1943. február 22-én kezdődött el a világháború, amikor a falu határába telepítették az egyik légvédelmi üteg katonáit. A hallgatóság közül néhányan személyes emlékek által vagy nagyszülők elbeszélései alapján gondoltak arra napra.

A múltidézés Tilhof Endre előadása után is folytatódott Tósokberénden. A résztvevők Tomózer Jenőné Vadászlaki Magdolnától is hallhatták, miként okozott a szörnyű háború családjára nézve veszteségét. Tósokberénden kevesen vannak olyanok, akik el tudják mesélni a régmúlt eseményeit, történéseit, így az ilyen alkalmaknak különösen nagy a jelentőségük. Az előadást követően a Tósokberéndért Egyesület nevében Ozorai Sándor a tósoki nyíresről készült festményével köszönte meg Tilhof Endrének a részletes visszaemlékezést. Az eseményen végül a megjelentek az egyesület jövő évre tervezett helytörténeti programjáról is tájékozódtak.

A program kötetlen hangulatban folytatódott. A jóízű beszélgetések mellett gasztronómiai élmények is vártak a jelenlévőkre. A vaddisznóból készült leves és pörkölt elfogyasztása után mulatság, közös társasjáték és éjszakába nyúló beszélgetés zárta a napot. Elhangzott, az egyesület a következő rendezvényére, a hagyományos kolbásztöltésre a néptánc és a népzene kedvelőit várja majd.