Tóth Tamás Boldizsár műfordító volt a várpalotai könyvtár vendége

A nagy sikerű Harry Potter-könyvek fordítójával, Tóth Tamás Boldizsárral találkozhattak a rajongók a közelmúltban a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtárban.

Az Országos könyvtári napok programsorozat keretében megtartott rendezvényen a műfordítóval Munkácsi Leila, a könyvtár munkatársa beszélgetett. Elhangzott, Tóth Tamás Boldizsár az ELTE angol–német szakán végzett, műfordítóként pedig az Intercom Zrt.-nél kezdte pályafutását. Itt ismerkedett meg az Animus Kiadó munkatársaival, akik később felkérték a Harry Potter és a bölcsek köve című kötet fordítására 1999-ben.

A műfordító elmondta, hogy nagyon élvezte a Harry Potter-könyvek fordítását, mert J. K. Rowling írói stílusával könnyedén tudott azonosulni.

A moderátor mellett a rendezvényre látogató érdeklődők is feltehették kérdéseiket Tóth Tamás Boldizsárnak. A közönség soraiból leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy is keletkeztek az olyan szavak, mint például a Roxfort, McGalagony professzor, az Abszol út és a durrfarkú szurcsók. A műfordító azt is elárulta, hogy a kedvenc, általa alkotott kifejezés a Harry Potter varázsvilágában a Kóbor Grimbusz volt.

Tóth Tamás Boldizsár könyvfordítói munkásságán túl arról is beszélt, hogyan készültek az általa a magyar nyelvre átültetett filmek szinkronszövegei, valamint mennyiben más egy film szövegét elkészíteni a könyvekéhez képest. Szívesen mesélt a rajongóknak arról is, hogy ő miként viszonyul a Harry Potter-könyvsorozathoz és -karakterekhez. A harmadik – Harry Potter és az azkabani fogoly – a kedvenc kötete, szereplők közül pedig Dumble­dore professzor nőtt leginkább szívéhez. A beszélgetés során a fordító azt is elárulta, hogy bár sosem találkozott J. K. Rowlinggal, egy személyre szóló dedikációja azért van az írónőtől, melyet meg is mutatott a kíváncsi közönségnek.

A rendezvény rendkívül jó hangulatban telt, sokat nevettek mind a résztvevők, mind a beszélgetők.

A program során játékra is volt lehetőség: a könyvtár munkatársai Harry Potter témájú nyereményt sorsoltak ki azon bátor jelentkezők közül, akik előre megfogalmazott kérdéseket tettek fel a műfordítónak. A nyertest természetesen maga Tóth Tamás Boldizsár húzta ki a kosárból. Az orrontó furkászt ábrázoló dedikált bögre szerencsés tulajdonosa Holdosi Piroska lett, aki a többi résztvevővel együtt jókedvűen távozott a rendezvényről.