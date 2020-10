Tudatos használattal elkerülhetők a cybervilág csapdái

Az online tér veszélyeiről és a kockázatok kikerülésének lehetőségeiről kezdődött háromnapos konferencia pénteken Veszprémben az Agórában.

A nyitónapon szakmai előadókat hallhattak az érdeklődők, míg szombaton mások mellett Pál Feri atya, Zacher Gábor toxikológus és László Panna, a FOMO című film főszereplője is előadást tart. Az interneten számos veszély leselkedik a fiatalokra, ugyanakkor az online tér és a digitális világ tudatos használatával a kockázatok jelentősen mérsékelhetők, emelte ki megnyitójában Mohay Gergely, az Emberi Erőforrások Minisztériuma ifjúságügyi főosztályvezetője. Hozzátette, nem a technológiát kell démonizálni, hanem a tudatosságot kell növelni, ezt kormányzati stratégiák is szolgálják, amelyek a fiatalok mellett a szülőket is segítik.

Az osztályvezető arról is beszélt, az internet egyértelmű előnyei mellett – gyorsabb kommunikáció, könnyebb kapcsolódás távoli kultúrákhoz – rengeteg kockázat is fennáll a játékfüggőség vagy a közösségioldal-függőség kialakulásától, az online zaklatás (cyberbullying) elszenvedésén keresztül a szexuális jellegű visszaélésekig. Egyes fiataloknál felléphet a FOMO (az angol Fear of Missing Out kifejezés betűiből) érzés, vagyis az attól való félelem, hogy kimaradnak valamiből, ha éppen nincsenek fent a közösségi oldalon. Megjegyezte, azoknál, akik sok időt töltenek a képernyő előtt, nagyobb esély van a depresszió kialakulására is.

Hegedűs Barbara alpolgármester (Fidesz-KDNP) örömét fejezte ki, hogy Veszprém adhat otthont a fontos témát vizsgáló konferenciának. Hozzátette, a digitális tér a mindennapjaink része, ezért is lényeges, hogy minél többen tisztában legyenek a lehetőségeivel és a veszélyeivel. Szuromi-Kovács Ágnes, A cybervilág csapdái elnevezésű rendezvényt szervező Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője videóbeszédében arról beszélt, a veszélyek elkerülésében az aktív szülői szerepfelfogás és a gyermekkel való rendszeres beszélgetés vezethet sikerre.