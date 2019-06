Tűzzel, fénnyel, zenével telt meg a Vár utca a Múzeumok Éjszakáján

Szombaton éjszaka a Vár utcán kulturális forgatag fogadta az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakája/ Galériák Éjjele program keretében.

Nagy találkozások, különleges koncertélmények, kultúra és csodás látvány otthonává vált a Vár utca ezen az alkalmon. A Laczkó Dezső Múzeum és a Művészetek Háza közös rendezvényén a programok már 17 órakor megkezdődtek Fábián László és Jáger István grafikusművészek szitanyomó műhelyével, ahol a vendégek maguk is megtapasztalhatták, hogy hogyan is kerül a grafika a pólóra.

A rendezvény kiemelt motívuma a zene volt, a Laczkó Dezső Múzeum a Zene tornya programban klasszikus zenével töltötte meg a Vár utcát. Az örökmozgó kis felfedezők szintén 18 órától birtokukba vehették a Művészetek Háza épületét, és felfedezhették rejtett zugait.

A délutáni, esti esőzések sem a szervezők, sem az érdeklődők kedvét nem vetették vissza, a programokat majdnem hiánytalanul sikerült megtartani. Bár a félelmetes vihar az épületekbe száműzte a közönséget, szerencsére a Múzeumok Éjszakája programjai a termekben is folytatódtak. A Művészetek Háza Teguláriumában nagy érdeklődés övezte Magyarósi Éva animációs filmrendező Éden című filmjének vetítését, valamint az azt követő beszélgetést is. A művésznő rajzaiból egy egyéjszakás kiállítást is berendeztek ezen az alkalmon a Múzeumkávézóban.

A Lackó Dezső Múzeum késői kiemelt programok között a 22 órakor kezdődő Project Prometheus tűzzsonglőrei vonzották a legnagyobb közönséget. A tüzeskedés egyedi hangulatú, magyar népi és keleti elemekkel átszőtt látványosság volt, melyben az előadók különösen jól kommunikáltak a jelen lévő apró és nagyobb közönséggel is. A Laczkó Dezső programjai az éjféli ráadás tűzzsonglőr előadással zárultak, de a Művészetek Háza programjai hajnalig ott marasztalták az érdeklődőket.

A Dubniczay-palota fedett udvarrészében a Banzáj Jam Session a délutáni óráktól, a viharon keresztül egészen éjfélig szolgáltatta az örömzenét, ami stílusosan a Ha végig sétálsz a Kossuth utcán című dal közös éneklésével zárult.

A Művészetek Háza programjai a Képzelt pör – Dubniczay vs Padányi című programjával zárult, mellyel az intézmény az előadás írójára, a veszprémi művészre, Tóth Loonra emlékezett.