Új dallal és klippel érkezett a Veszprémben alakult Hollywoodoo

A Hollywoodoo együttes nemrég mutatta be Itt voltunk című új dalát, valamint a hozzá készült videóklipet, melyben a főszerepet a nélkülözhetetlen női szerepek alkotják.

A Hollywoodoo együttes 1992-es megalakulásuk óta Veszprém egyik legfontosabb együttese. A kilencvenes évek veszprémi zenekarai közül hamar a legnépszerűbbé vált az együttes. Elismertségüket igényes zenéjüknek, dinamikus és közvetlen előadásmódjuknak köszönhették. Sikeresen szólították meg a közönség azon részét, akik abban az időszakban már a Red Hot Chili Peppers, a Faith No More vagy a Rage Against The Machine által kijelölt irányvonalat követték.

Az együttes különlegessége többek között, hogy mindig meg tudnak újulni, és habár a mainstream egyre inkább befurakszik a zenei közízlésbe, a Hollywoodoo mégsem hagyja, hogy egyediségük elvesszen. Trócsányi Gergely énekes, frontember lírai énjét az ÉsTe zenekarban is elkezdte időközben kamatoztatni, ám a Hollywoodoo együttes új dalában is megjelent a költőiség. Szövegében és dallamában is balladisztikus, érzékeny lett az Itt voltunk című dal, melynek szövegét Trócsányi Gergely, zenéjét pedig Nirnsee Krisztián szerezte.

Valószínűleg tudatosan mutatták be még anyák napja előtt az új dalt a márciusban forgatott klippel, hiszen a női szerepek fontossága a kulcsmotívum, valamint a szeretett nő fájdalmas hiánya. A szívbemarkoló videóklip Ladányi János, Trócsányi Gergely, és Nirnsee Krisztián munkáját dicsérik, valamint a szereplőkét, akik Tóth-Péti Krisztina, Szűcs András László, Molnár László, Cserta Gábor, Trócsányi Gergely és Trócsányi Anna. A klip hangulatát tovább fokozza, hogy Veszprém egyik legcsodásabb részén, a Veszprémvölgyben forgatták, amely remek helyszínt biztosított és bravúros megoldásokat szolgált a tükröződő víz, a parti fák és hidak összképe.

A megható klip mellett Trócsányi Gergő dalszövegének érzékenységét is ki kell emelni, a dal a nők iránti hálát és tiszteletet közvetíti, miközben erős rezignáltság érződik minden szavában, amelyre a zene és az énekdallam is ráerősít. A szeretett nő elveszítésének szövegbeli mély belenyugvása érzelmileg mellbevágó hatást kelt, így mondhatjuk, hogy bármely párkapcsolati helyzetben megtalálhatjuk benne saját történetünket is.