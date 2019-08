Új programmal bővítették ki a fűzfői Aranykapu fesztivált

A hímzéssel, kosárfonással, nemezeléssel, papírművességgel és a fazekasmesterséggel is megismerkedhettek az érdeklődők a Közösségi ház udvarán a napokban tartott programon.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében először rendezték meg a régi mesterségek látványos bemutatóját az Aranykapu fesztivál keretén belül. A szervezők úgy gondolták, hogy jó lenne, ha többen megtekintenék és elsajátítanák az egykori mesterségeket, ezzel is ápolva a hagyományokat.

Szentgyörgyi Tünde papírmanufaktúrájában tíz éve készülnek az egyedi tervezésű, kisszériás papírtermékek, melyeknek míves apró részletei kifejezik mindazt, amit a szépségről, a művészi igényességről, a színek és anyagok harmóniájáról gondol. Képeslapokat, ajándékkísérő kártyákat, dobozkákat készít, és különleges könyveket fűz. Fodróczi Kármen 15 éve egy népművészeti táborban ismerte meg a vessző illatát és a kosárfonás alapjait. Elsősorban a nyers vesszőből készült kosarak állnak közel hozzá, amelyhez most már nyolcféle, saját termesztésű fűzvesszőt használ. A forma, a színek és az alkalmazott technika össz­hangját keresi. Modern, a mai igényeknek megfelelő, de hagyományos európai technikákat alkalmaz, használható tárgyakat készít. Pásztor István a mérnöki diplomája megszerzése után jutott hozzá fazekas szakmunkás bizonyítványához Veszprémben. Leginkább a népi hagyományokon alapuló forma és színvilág megőrzésére és átörökítésére érez elhívatást.

Pozsgai Tamás és felesége Becze Boglárka a nemezelés szépségeivel az egyetemi éveik alatt ismerkedtek meg Szegeden. Önmagában egy gyapjúszál könnyen elveszhet, nem tudja azt a melegséget, védelmet nyújtani, mint amit egy családnyi, kisebb vagy nagyobb közösségnyi gyapjúszál az összenemezelődésével létrehoz.

Papp Józsefné, a Balatonfűzfői Hímzőműhely vezetője elmondta, hogy szervezetük 2015 óta működik, és az elmúlt években többféle hímzéstechnikát, így a karádit, a kalocsait és az úrihímzést is elsajátították. A csoport tíz tagból áll, művészeti vezetőjük Varga Jánosné. A fűzfői hölgyek nemcsak megmutatták az érdeklődőknek a hímzést és annak elsajátítását, hanem alkotásaikat egy kiállítás keretén belül is láthatta a szépszámú közönség. A szintén fűzfői Varga Judit rongybabákat készített a gyerekekkel. A programot népi játszóház is színesítette.