Új programokkal készül a balatonfűzfői művelődési központ

Színházi előadásokkal, kistérségi Ki mi tud?-dal és országosan elismert kulturális és közéleti személyiségek meghívásával készül a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár.

Az intézmény által hatodik alkalommal megszervezett, a napokban befejeződött Aranykapu fesztiválon több újdonsággal is találkozhattak a látogatók. A rendezvény magját ezúttal is a Gombócfesztivál és a veterán járművek találkozója adta, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár dolgozói a fiatalokat és családokat megszólító újításokkal is készültek, mondta el Szendi Péter intézményi kommunikátor.

A korábbi évekhez képest nagyobb szerepet kapott a sport: Hamar László korábbi játékvezető világhírű focisták mezeiből álló gyűjteményéből nyílt kiállítás, és meghívtak több játékost a Videoton 1985-ös, UEFA-kupadöntőt játszó alakulatából. A rendezvénysorozaton vendégül látták Székely Bulcsú és Madaras Norbert olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázót, míg a Mesterségek udvara címen meghirdetett programon nemezelő, fazekasmester, kosárfonó és papírműves mutatta be szaktudását. Az első alkalommal megszervezett interaktív foglalkozás szintén nagy sikert aratott.

A romkerti zenés esték sora augusztus 9-én, pénteken Pintér Tibor színész-énekes fellépésével folytatódott, a veszprémi kötődésű művész slágereket és musicaleket adott elő gitárral a mámai templomromnál.

Az intézmény új kezdeményezésekkel és programokkal készül őszre is, amelyek bírják az önkormányzat és Marton Béla polgármester támogatását. A Veszprémi Petőfi Színház egy-egy előadását láthatják a nézők a művelődési központ színháztermében az őszi hónapokban. Szeptemberben a Jövőre veled ugyanitt című előadást, októberben Cserháti Zsuzsa-emlékestet, míg novemberben operettműsort láthat a közönség a teát­rum színészeinek előadásá­ban.

Október elején az intézmény szeretné megszervezni a Balaton keleti medencéjének első kistérségi Ki mit tud? versenyét, amelyre várják a jelentkezőket, emelte ki Szendi Péter. Az intézmény ad otthont ősszel egy országos vándorkiállítás első állomásának: az országos sportnapilappal együttműködésben megyei labdarúgó-bajnokságok legjobb pillanatait megörökítő fotókat láthatnak az érdeklődők.

Szendi Péter hat és fél éven át Lovason dolgozott, nevéhez fűződik a Lovasi esték című rendezvénysorozat, ahol országosan elismert orvosokat, közéleti személyiségeket és sportolókat láttak vendégül, míg Csopakon filmklubot szervezett Kossuth-díjas meghívottakkal, akik közül többen önálló esten lépnek fel Balatonfűzfőn is. A tervek szerint 2020 januárjától Fűzfői esték címmel szervez beszélgetéseket az intézményi kommunikátor, aki a csapatmunkában hisz, Wass Alberttől kölcsönzött ars poeticája is erről szól: „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”