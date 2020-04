Új szolgáltatások bevezetésével segítik Balatonfűzfő lakóit

Kiss Irén megbízott igazgató húsz éve dolgozik a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban.

2018 novembere óta látja el a vezetői feladatokat az intézményben. Kiss Irént családcentrikus, a munkatársaiért maximálisan kiálló embernek ismertem. Mint mondja, az elmúlt húsz évben sok öröm és bánat érte, de optimista beállítottsága révén igyekezett megtalálni az élet szép oldalát. Ebben a mostani helyzetben munkatársaival próbál úrrá lenni a nehézségeken, ami nem könnyű, hiszen az intézmény március 14-től zárva van a lakosság előtt.

– A járványügyi veszélyhelyzetben sokan kényszerülnek otthon tölteni mindennapjaikat. Innen kell megoldaniuk a tanulást, a tanítást, a munkavégzést és a kikapcsolódást is. Új szolgáltatások bevezetésével igyekszünk segítséget nyújtani abban, hogy az otthon töltött idő hasznos és kényelmes legyen – kezdi Kiss Irén, miközben munkatársaival a könyvállományt rendezi, frissíti.

Április 27-től bevezetik a házhoz menő könyv szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy minden hétfőn 9 és 15 óra között lehet telefonálni vagy e-mailt írni a könyvtárba, és így kikölcsönözni könyveket, melyeket az intézmény katalógusából, interneten keresztül választhatnak ki az olvasók. Ezután egy munkatárs szájmaszkban és kesztyűben kiszállítja a könyveket. A visszahozott köteteket maszkban, kesztyűben karanténba teszik, egy elkülönített helyen hét-tíz napig szellőztetik.

– Örömünkre szolgál, hogy a járványügyi helyzet ellenére – sok más intézménnyel karöltve – a városi könyvtár is elkezdi a digitális könyvtári használat sokszínű és reményeink szerint értékes kikapcsolódási lehetőségeket biztosító működését. Nagy hangsúlyt fektetünk ebben az időszakban az online, így otthonról is elérhető, jellemzően ingyenes könyvtári szolgáltatások, adatbázisok, gyűjtőoldalak ajánlására. Folyamatosan igyekszünk sokrétű, valamennyi korosztály számára tartalmas felületeket megjeleníteni a közösségi oldalunkon – folytatja Kiss Irén, aki azt is elmondja, munkatársai kivették részüket az önkénteskedésből. Szájmaszkokat csomagoltak, szórólapokat és plakátokat vittek ki, felkeresték az idős embereket, részükre bevásárolnak, gyógyszereket váltanak ki, és csekkeket adnak fel, az egyik kollégája pedig telefonos diszpécseri szolgáltatást lát el.

A mostani helyzetben emberek ezrei veszítik el munkájukat, illetve fizetés nélküli szabadságra kényszerülnek. Ezért is tartja fontosnak, hogy munkatársainak mindig legyen feladata, amit heti rendszerességgel megterveznek, munkanaplóban dokumentálnak. Nagyon büszke arra, hogy a két részleg – közművelődés és könyvtár – egymást segítve képes együtt dolgozni.

Az intézmény az elmúlt egy évben színes, új rendezvényeket szervezett. Nagy népszerűségnek örvendett a Veszprémi Petőfi Színház jóvoltából a színházi évad, melyet tavasszal felfüggesztettek a járvány miatt, de ősszel szeretnék folytatni. Ismert előadókat, sportolókat, zenészeket, színészeket is meghívtak.

Kiss Irén reméli, ősszel egy nívós rendezvénnyel tudnak megemlékezni arról, hogy Balatonfűzfő húsz éve lett város. A lakosság felé igyekeznek megfelelően kommunikálni, egyre többen követik a közösségi oldalukat, melyet folyamatosan frissítenek új információkkal, hírekkel.