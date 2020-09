Újabb óvintézkedéseket vezettek be a sümegi kulturális intézmények

A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ és az emlékház a járvány miatt óvintézkedéseket vezetett be a napokban az Emberi Erőforrások Minisztériuma ajánlása alapján.

A részletekről Fodor József intézményvezető-helyettes beszélt lapunknak.

– Nehéz helyzetebe került az intézmény a vírus terjedése miatt, kénytelenek voltunk a napokban meghozni több szabályt, ajánlást, hiszen folyamatosan szabadtéri és intézményen belüli rendezvényeket tartunk, például egymást követik a tánccsoportokba való felvételik. Táncpróbák indultak a színházteremben, itt, amikor csak lehet, be kell tartani a távolságot. A könyvtárban eddig is kötelező volt a maszk és a kézfertőtlenítés. A kültéri rendezvények estében ötszáz főnél többet nem fogadhatunk, ez érvényes volt a hétvégi szüreti programon is. A közeljövőben sok színházi és más programunk van, például Fábry-est lesz a napokban. A távolságtartást preferáljuk, de a 248 férőhelyes színházteremben nehéz megoldani ezt egy fizetős rendezvény esetén. Minden szerződést ezt figyelembe véve kötünk, és új időpontot is betervezünk. Így, ha a járvány miatt elmaradna egy program, érvényesek a jegyek egy későbbi időpontra, de igény esetén vissza is válthatók.

A táncosok elmaradt próbáinak árát visszafizetjük. Az idei év eseményei még változhatnak, bizonytalan a jeles napok ünneplése is. Igyekszünk minimálisan tervezni, például október 23-án biztosan lesz koszorúzás, de csak korlátozott létszámú résztvevővel. A novemberi, decemberi eseményeket szintén tervezzük, de nagy koncertek nem lesznek, mert pályázati támogatást nem nyertünk ilyenre, önállóan pedig nem valósíthatók meg ebben a helyzetben. A könyvtári napokra a Kávészünet zenekart hívtuk. Az előszilveszterre, december 30-ra két előadást tervezünk, de lehetőség van más időpontba áttenni ezeket. Mindemellett idén még családi színházra készülünk, az adventi jótékonysági rendezvényt biztosan megtartjuk, hiszen az szabadtéri – mondta Fodor József.

Hozzátette, hogy néhány napja a művelődési házba és az emlékházba belépéskor kötelező a maszk használata, valamint a testhőmérséklet-mérés. Az emlékházba 15 főnél többen egyszerre nem mehetnek be, a művelődési központban lépcsőzetes be- és kiléptetés van érvényben, létszámkorlátozás 500 fő felett van.