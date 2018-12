Újra és újra el kell mondani Jézus születéstörténetét

Melegséggel a szívükben, kitűnő kézműves karácsonyi ajándékokkal térhettek haza a Pannonia Reformata Múzeum adventi családi hétvégéjére ellátogatók.

A karácsony marad! címmel, a keresztény hagyományok mentén első ízben szervezte meg adventi családi hétvégéjét a Pannonia Reformata Múzeum. Szombaton az ótemplomban a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziumának 7. B osztályos tanulói zenés-prózai betlehemes játékban mesélték el Jézus születésének történetét. Majd az Édenkert Református Óvoda Mackó csoportjának csöppségei adtak dalos karácsonyi műsort. Mindkét nap során művészi ajándékokat készíthettek az érdeklődők a fogadótérben Boros Zita művésztanár és diákjai segítségével. – Óriási várakozással voltunk az első adventi családi hétvégénken. A felemelő ünnepi műsornak köszönhetően nemcsak a templomtér telt meg melegséggel, hanem vendégeink szíve is. Ez mutatja, hogyan lehet egy múzeumot élővé tenni – fűzte hozzá Halászné Kapcsándi Szilvia múzeumvezető.

Előadás keretében Köntös László gyűjteményi igazgató, főjegyző osztotta meg a közönséggel az ünneppel kapcsolatos gondolatait. – Karácsony közeledtével Nyugat-Európában kitör a kultúrharc, tehát felerősödnek olyan kísérletek, amelyek Jézus születésének ünnepét eltüntetnék, tompítanák az élét. Sokakat talán azért bosszant a karácsony, mert az egyik legerőteljesebb kifejeződése a keresztyén Európa időbeni folytonosságának. A II. világháború után két nézet bontakozott ki a kontinens szellemiségét illetően: az egyik a Robert Schuman francia politikus-féle „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz” elképzelés, a másik a Theodor Adorno német filozófus-féle „Auschwitz után verset írni barbárság” gondolat. Független egyének korszaka jött el, akik azt gondolnak, amit akarnak, és nincs az egész társadalmat összefogó eszmerendszer.

A hit magánügy, a kereszténység elvesztette kultúraalkotó jelentőségét. Ugyanakkor meg is maradt a régi keresztyén kultúra, egyrészt az épületeinkben, a szimbolikában, másrészt az ünnepekben. Európában még az ateista is keresztény, Magyarországon minimális a tényleges ateisták száma. Manapság templomba járni demonstráció, állásfoglalás, a kereszténység kvázi ellenkultúra lehet. A karácsonyhoz ragaszkodni kell, viszont jó lenne megtölteni tartalommal. Mivel eredetünnep, nem szabad felejteni, újra és újra el kell olvasni, mondani Jézus Krisztus születésének törté­netét. Magyarán elő kell venni a Bibliát, otthon, családi körben is – jegyezte meg Köntös László.

Vasárnap adventi kórustalálkozót tartottak az ótemplomban a város nyolc felnőtt énekkarának részvételével. Jótékonysági gyűjtés során a Református Szeretetszolgálat javára lehetett adakozni.

