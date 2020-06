Újra munkába állhatnak a zenészek vidéken

Ismét szolgáltathatnak zenét a vidéki vendéglátóhelyek – derült ki a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ) közleményéből.

Gyimesi László, az MZTSZ alelnöke, az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) napokban újraválasztott elnöke kérdésére a Miniszterelnökség megerősítette, hogy Budapest kivételével a zeneszolgáltatást a vendéglátó üzletekben és a szálláshelyek vendéglátó helyiségeinek területén már nem korlátozzák a járványra vonatkozó rendelkezések.

Ez nemcsak a 200 fő alatti családi rendezvények, esküvők és ünnepek miatt fontos, hanem a több hónapig munka nélkül maradt művészek és rendezvényszervezők miatt is. A veszprémi kulturális élet már a zenei szolgáltatásokra vonatkozó enyhítést követően is elkezdett éledni, hiszen több szórakozóhely arculatához is szervesen hozzátartozik az élőzene-szolgáltatás.

Füchsel Viktória, a TEREM üzletvezetője és munkatársa Leincz Norbert szerint az élő zenés szolgáltatás a vendéglátóhelyeknél kiemelten fontos. – A mi befogadóképességünk 93 fő, nyilván a másfél méteres távolságokat betartva tudunk vendégeket fogadni a jogszabályokat betartva. Minket az különböztet meg a többi szórakozóhelytől, hogy amatőr zenekaroknak adunk lehetőséget, akik eddig is nehéz helyzetben voltak, de a járványhelyzet miatt még kevesebb esélyük maradt, hogy bemutatkozhassanak a közönségnek – mondta el Füchsel Viktória.

A belvárosi szórakozóhely kultúrmissziójában a zenészek támogatása kiemelt feladat. – Az élő zene pótolhatatlan. Azok az amatőr fellépők, akiknek helyet biztosítunk nemcsak művészetet, de olyan üzenetet is közvetítenek a zenéjükkel, amelyek a kultúra fontos részét képezik – tette hozzá Leincz Norbert.

Füchsel Viktória üzletvezető kiemelte, a mostani helyzet minden vendéglátóhelyet megviselt, de mindenki igyekszik a járványügyi rendeletekhez igazodva visszatérni a munkájához. – A jelenlegi enyhítéssel háttérzene szolgáltatást nyújthatnak a zenészek, tehát a meghirdetett programok nem koncertek. Nehéz előre tervezni, várhatóan szeptemberig nagyobb koncertet nem lehet majd szervezni, de figyelemmel kísérjük a további rendelkezéseket.