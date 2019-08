Újraindult a balatonalmádi művészeti tábor

Neves képzőművészek irányításával alkothatnak a Vörösberényi Művésztelep résztvevői.

A művészeti tábort 55 éves kihagyás után élesztették újra a Vörösberény Program keretében tavaly.

– A tíznapos, bentlakásos művésztelep főként gyakorló művészek számára nyújt inspirációkat, képzőművészeti képzést. A kezdeményezés célja a hagyomány ápolásán és újrateremtésén túl az egyéni képi világ fejlesztése – mondta el Veszeli Lajos festőművész, a tábor művészeti vezetője.

Az idei táborba tizenhárom résztvevő jelentkezett – mindannyian hölgyek –, akik egyaránt előképzettséggel rendelkeznek. A tavalyihoz hasonlóan ezúttal is több képzőművészeti eljárással, látásmóddal ismerkedhetnek meg a résztvevők a programnak helyet adó egykori jezsuita kolostorban.

Az első napokban Baky Péter festőművész a művészi rajzról tartott képzést, és kijelölte a művészeti tábor fő témáját, amely Zsuzsanna és a vének bibliai története lett, amelyhez újra és újra visszatértek. A művésztelep második szakaszában Fábián László grafikusművész vezetésével a sokszorosító grafika egy sajátos műfajával, a papírmetszettel foglalkoztak a résztvevők.

– A feladat az volt, hogy tépett kartondarabokat, papírokat, rongyokat kollázs-szerűen egymásra ragasztottak, majd a papírnyomattal tájképre emlékeztető, nonfiguratív alkotások készültek, az így készült képet ezután tovább rajzolhatták, színezhették az alkotók – magyarázta Fábián László.

A program utolsó szakaszában Veszeli Lajos tartott festészeti foglalkozásokat akvarell- és akriltechnikáról, az olajfestés korszerű alkalmazásáról. A művésztelep zárásaként a résztvevők a plein airt, a szabadban festést is kipróbálhatták.

Jól szervezett és összeállított tematikájú tábor, amely országosan is hiánypótló, emelte ki kérdésünkre Mizerák Beáta, aki a tavalyi év után idén is résztvevője lett a tábornak. Az egyik siófoki középiskolában rajztanárként dolgozó hölgy elmondta, főként akvarell- és pasztellképeket szeret készíteni, ugyanakkor itt olyan eljárásokkal is megismerkedhet, melyekre másképp nem lenne módja. Megjegyezte, a hangulat megteremtésében az oktatók odaadók és lelkesek, és finom kritikával segítették az alkotókat.

Az esti programok is tartalmasak, minden a művészetről szól, például átlátogatottak a szobrász művésztelepre, vagy előadásokat hallgathattak. Czuczor Sándor a hely szellemét idézte előadásában, Sipos Endre festőművész, művészetfilozófus művészetelméleti előadást tartott. Kelemen Marcell festőművész a fényről beszélt, míg a lengyel származású Wieloch-Varga Krystyna iparművész a batikolást és a szövést ismertette meg a résztvevőkkel.

A művésztelep kiállítással zárul, amelyet augusztus 31-én, szombaton délután rendeznek a Magtárban.