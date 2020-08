Ukrán népdalokat énekelve vívott ki rangos elismerést a veszprémi Jákói Bernadett

A karantén alatt ukrán népdalokat tanult meg, majd benevezték a szlovéniai Bereginja Ukrán Kulturális Fesztiválra, ahol egyedüli magyar anyanyelvűként, veszprémiként mérettette meg magát Jákói Bernadett – aki nem mellékesen lapunk külsős munkatársa is –, és elnyerte a fesztivál igazgatójának különdíját.

– A versenyt Szlovéniában, az ottani szlovéniai ukrán közösség szervezte, immár hetedik alkalommal – mesélte a Naplónak Jákói Bernadett. Mint mondta, a járványhelyzet miatt nem tudták a szokásos módon megszervezni azt, hogy az anyaországi és a határon túli ukrán művészeti csoportok, előadók részt vehessenek ezen a nívós seregszemlén, ezért virtuálisan szervezték meg a fesztivált.

– A komoly szlovéniai ukrán kapcsolatokkal is rendelkező Zakar Irina ajánlotta nekem, hogy nevezzek be – árulta el Jákói Bernadett, akiről sokan tudják, hogy diákkora óta nagy szerelmese az orosz nyelvnek, a folklórnak, a kultúrának, de ez igaz az ukránra is.

– Több mint három évtizede folyamatosan követem és tisztelem a két nép kultúráját, művészeti életét. Baráti kapcsolatokat ápoltam és jelenleg is ápolok orosz nyelvűekkel. Sőt, a korábban Veszprémben élő orosz közösséggel is volt szoros kulturális kötelékem. Mivel elkötelezett hagyományőrző vagyok pedagógusi létemből is kifolyólag, a magyar népi folklóron nőttem fel, ezért aztán innen ered az ez irányú érdeklődésem is, nagy figyelemmel fordulok a határunkkal szomszédos, cirill betűs szláv nyelvcsaládok folklór­művészete felé – fogalmazott a különdíjas.

A versenyre Zakar Irina, a Dnipro Országos Ukrán Kulturális Egyesület elnöke nevezte be, aki komolyan pártfogásába vette.

– Elkezdtem a korábban már kiválasztott népdalokat gyakorolni, aztán menet közben rájöttünk, hogy ez teljesen nekem való, a szívemből jön! – érzékeltette a kialakult összhangot Bernadett.

A siker másik részese Zakar Irina, aki kiemelte: számukra fontos a kultúrájuk ápolása és az, hogy kapcsolatot tartsanak az anyaországi ukránokkal és a határaikon túl élőkkel. A szlovén ukránokkal több mint egy évtizede kerültek barátságba. – Betti nagyon lelkes volt, és nagyon szép eredményt ér el – hangsúlyozta Zakar Irina.

Jákói Bernadett Aszófőn tagja a Dallamvilág musicalcsoportnak. Az egyik próbán kapott egy feladatot, hogy egy orosz dalt énekeljen el, ám nem tudták a többiek, hogy nagyon szereti ezt. Meglepődtek, hogy milyen mélységgel adta elő a dalt. – Gondoltam, ha megy az orosz, megy az ukrán is. Engem a nyelv mellett a népi dalok érdekelnek, ezekre koncentráltam az évek során. Népdalok szövegein keresztül ismerem meg a népi kultúrát, a nyelvezetet, a sajátos kifejező szavakat, mondatokat. Nagyon tetszik az ilyen nyelvtanulás. Mindezek mellett pedig érdekes, hogy a magyar népdalokat teljesen másként énekelem és adom elő – jegyezte meg Bernadett.

Zakar Irina hozzátette, az ismert zenemegosztó csatornára kellett feltölteni a dalt, ezt a produkciót értékelte a zsűri. Elárulta, Jákói Bernadett-tel komoly tervei vannak: szeretné, hogy az ukrán gyerekek ismerkedjenek meg a magyar népdalokkal. Mindketten megemlítették, hogy a felkészüléshez sokat tett hozzá a veszprémi ukrán közösség, a Dnipro Országos Ukrán Kulturális Egyesület és a Veszprémi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat együttműködése. Utóbbi jelenlegi elnöke, Nincz Erzsébet sokat segített a dal­tanításban.