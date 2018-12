Ünnepelt és emlékezett az Ajkai Kisgrafikai Baráti Kör

A 60 év – 60 kép című kiállítással köszöntötte a hatvanadik évébe lépett várost a minap az Ajkai Kisgrafikai Baráti Kör a múzeumban.

Padné Szabó Mária középiskolai tanár megnyitóbeszédében úgy fogalmazott, a város egyfelől ünnepel a városrészek között meghirdetett versennyel, mely a közösségi terek fejlesztésére, a közösségi élet erősítésére, az egészséges életmód népszerűsítésére, a szociális hálózat erősítésére irányul. Másfelől az is szívet melengető, hogy az évfordulót látványos műalkotások is emlékezetessé teszik. A Sport utcában ennek a kezdeményezésnek a jegyében adtak át egy szobrot, míg Csingerben a parkerdő bejáratánál Molnár Gábort ábrázoló szobrot avattak a közelmúltban. A várost művészeti csoportok, iskolák is köszöntik majd.

Az ünnepi sorozathoz kapcsolódott az Ajkai Kisgrafikai Baráti Kör egy tematikájában átfogó képet nyújtó tárlattal. A kiállítás a városhoz szorosan kötődő hat alkotó hatvan képét tárta a nagyközönség elé.

– A kiállított képek alkotóira együttesen jellemző a Balaton-felvidéknek, a Bakonynak és Ajkának meghatározó szerepe, mely komoly inspirációként szolgált művészetükhöz. A bemutatott kis- és nagy grafikák között sok az eltérő vonás, ami mind a témaválasztásban, mind nézőpontban, méretben is megmutatkozik. Tollrajzokban, rézmetszetekben, akvarellekben és olajfestményekben gyönyörködhet a művészetkedvelő közönség. A falakon hat alkotó – Andruskó Károly, Bagarus Zoltán, Baranyai Ferenc, Gaál Zsigmond, Kapolcsi Kovács Csaba, Medgyesy Miklós – izgalmasan színes gyűjteménye azt üzeni, hogy ugyan egy közösséghez tartoznak, mégis megkülönböztethető egyéniségek, önálló arculattal rendelkező művészek. Ez a megállapítás a várossal kapcsolatban is megállja a helyét. Ajka egy egység, olyan formában a miénk, amilyenné tettük. De önálló arculattal is rendelkezik mindegyik városrész.

– Amikor a hatalmas képzőművészeti anyagból válogattunk, figyelembe vettük, hogy lehetőleg minden városrész képviseltesse magát a kiállított műveken. Ezerféleképpen láthatjuk a kiállított alkotások segítségével, hogy milyen volt a város 60, 50 vagy akár 20 évvel ezelőtt. Gondoljunk azokra, akik már nem lehetnek közöttünk. Nekik is az volt, nekünk pedig az lesz a feladatunk, hogy értékeljük a már meglévőt és tegyünk hozzá valami újat, hogy az utódoknak is legyen mit ünnepelniük – jegyezte meg Pad Ferencné. A kiállításmegnyitón a Hársfa Trió zenélt.

