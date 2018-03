Ünnepélyesen megnyitották Füreden a Zsidó Kiválóságok Házát

Közösségi tér és modern kiállítás is helyet kapott a település felső városrészében, a Bajcsy-Zsilinszky utcában található épületegyüttesben.

Ezt ne hagyja ki! A Soros-szervezetek vizsgálatát követeli a Fidesz

Az egykori füredi zsinagóga középkori épületét 2017-ben újította fel a város, és mellé egy modern kiállítóteret is építettek. Itt 132, többségében Nobel-díjas zsidó származású kutató életével és munkásságával ismerkedhetnek meg a látogatók. A kiállítás az „Einsteintől napjainkig – Zsidók és csúcstechnika” címet viseli.

A középkori templom alapjaira a református egyházközség a 18. században építette a ma is álló épületet, melyet az izraelita hitközség 1855-ben vásárolt meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A megnyitón Olti Ferenc, a Zsidó Kiválóságok Házának szakmai vezetője elmondta, hogy az épület ökumenikus helyszín, és abban bíznak, hogy a hagyományt folytatva a barátság, az együttműködés és az egymás iránti türelem helyszíne lesz.

– Olyan egyedülálló dolgot szerettünk volna létrehozni, ami növeli Füred vonzerejét. Olyan embereket mutatunk be, akiket – vagy szüleiket – halálra ítélt a gyűlölet, és akik munkássága nélkül sokkal szegényebb lenne a világ – tette hozzá Olti Ferenc.

Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az épületegyüttes hármas funkciót kapott. Emlékhely, kiállító- és közösségi tér egyben. Egyrészt emléket állít annak a 150 fős zsidó közösségnek, melyből 1944-ben mindenkit a tapolcai gettóba vittek, és ahonnan csak tizenegynéhányan tértek vissza. A kiállítás pozitív üzenetű, és a zsinagóga felújításával egy újabb közösségi teret hoztak létre. A polgármester hozzátette azt is, hogy bár sokaknak nem tetszik a műemlék és a modern épület kontrasztja, a védett műemlék mellé nem lehetett olyan épületet tenni, ami konkurál vele, vagy hasonlít hozzá.

Kontrát Károly parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy most egy olyan országban élünk, ahol minden felekezet biztonságban van. A biztonság ma nemcsak itthon, de szerte a világon is a legfontosabb közösségi érték. Beszédében méltatta a kiállítást, és ki-emelte azt is, hogy ez az épület valamennyi füredié, és reményét fejezte ki, hogy az épületet sokan látogatják majd, és belakja a város. A zsinagóga elé a kertbe a Hit Gyülekezete jóvoltából egy 75 éves olajfát is elültettek.

Az épület az EGT Alapok Kulturális és természeti örökség programja segítségével újulhatott meg, a kiállítás létrejöttét a Miniszterelnökség támogatta.