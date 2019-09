Upcycling címmel nyílt meg Géczi János kiállítása

Pénteken nyílt meg Géczi János József Attila-díjas író és képzőművész kiállítása a Várgalériában Upcycling címmel.

A kiállítás anyagát az utcán összeszedett, letépett plakátok képezik, melyeket a művész kollázsokba rendezett. A cím is erre utal, hiszen az upcycling egyfajta értéknövekedést jelez, azaz egy adott – hulladékként kezelendő – anyagból valami olyat alkotnak, amely értéktöbblettel bír; többel, mint csupán az alapanyag maga.

Fenyvesi Ottó József Attila-díjas magyar költő, író, szerkesztő, képzőművész a megnyitón elmondta, többszörösen is érintett, hiszen baráti szálak fűzik őt Géczi Jánoshoz, másrészt hasonló alkotói kalandokat éltek át életük során. – Ha meg akarjuk érteni a mostani kiállításon közszemlére tett képeket, és Géczi János alkotói törekvéseit, akkor körülbelül egy évszázadot kell visszamennünk az időben. Ugyanis körülbelül száz évvel ezelőtt kezdődött egy folyamat a modern művészet történetében, amit avantgárd időszaknak nevezünk. Azóta a mozgalom legjelentősebb alkotói bevonultak a világ leghíresebb gyűjteményeibe, és a kortárs művészeti múzeumokba – tette hozzá Fenyvesi Ottó.

Szabó Tibor Benjámin író, a Athenaeum Kiadó igazgatója megnyitóbeszédében kiemelte, a létrehozásnak ez a módja az akcióra bízott jelentés-teremtés, a huszadik századi művészben az esztelen radikalizmus felé tolta el az eszközöket és technikákat. A kiállítás anyaga a jelentésrétegek kompozícióba állításától is válik különlegessé.

Géczi János kiállítása, mint életművének többi összetevője is, most is a határokon táncol. Emberi érzésekkel ruház fel falakról, szórakozóhelyekről, országúti plakáthelyekről összeszedett megfakult, megtépett papírdarabokat, amik valaha, létezésük szebb óráiban még jelentettek valamit, hírt adtak valamiről, aminek mára talán csak az emléke maradt meg, vagy talán az sem. Habár nem konstellál Pilinszky soraival, a kiállítás önmagában, és kapcsolt asszociációnkban, a településnevekben, vagy elrendezésekben harmonikus érzetet generál a Várgaléria termeiben. A kiállítás november 17-ig megtekinthető.