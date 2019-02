Utazás Szentpétervárra

Marton Antal tavasszal befizetett egy tíznapos szentpétervári társasutazásra. Szeptember első hetében repülnek a Néva-parti városba.

A hetvenkét éves férfi első alkalommal ül repülőgépre, és először jár az orosz városban, amely – nem szégyellte bevallani – Leningrádként élt az emlékezetében. Ennek persze különös oka van. Ha valaki megjegyezte, hogy politikai szimpátiából ragadt meg ennél a névnél, kinevette, és ha az illető ráadásul gúnyolódni kezdett, kizavarta az udvarából.

Marton világ életében asztalos volt, dunántúli lakóhelyén, a városgazdálkodási vállalatnál dolgozott, majd ötvenéves korában önálló kisiparos lett. Műhelyét a legmodernebb gépekkel rendezte be. Hatvanhat éves volt, amikor rákban meghalt a felesége, később motorbalesetben a fiát is elvesztette. Többé nem járt ki házakhoz, csak a műhelyben elvégezhető melókat vállalta el. Pár éve kiselejtezett raklapokból kerti ülőgarnitúrákat kezdett el gyártani. Újságíró sógora fényképes reklámot csinált neki az interneten. Beindult az üzlet, sorozatban kapta a megrendeléseket, az ország másik részéből, háromszáz-négyszáz kilométerről is érkeztek megrendelések. Amint pár felkérés összejött, Marton szorgalmasan fűrészelt, kopácsolt, csiszolt, lakkozott.

Sokáig gyászolta a feleségét és a fiát; eleinte úgy érezte, nem éli túl a halálukat. Elhajtotta azokat, akik azzal vigasztalták, egy év és nyoma sem lesz a fájdalmának. Magányosan iszogatott, naponta másfél doboz cigarettát is elszívott. Aztán tavaly karácsonykor (káros szenvedélyeit már fél éve maga mögött hagyta), a hévízi gyógyfürdőben Ica befurakodott az életébe. Nem erőszakosan, inkább szeretetre, ölelésre vágyó céltudatossággal. A nő hetvenegy éves volt, nyugdíjba meneteléig ápolónő volt a körmendi kórházban. Ha átmeneti létszámhiány keletkezett a belgyógyászaton, hetente elvállalt egy-két éjszakai ügyeletet. Soós Ilona is özvegy volt, gyors lefolyású tüdődaganatban halt meg a férje. Lánya férjnél volt, unokája egyetemre járt, jogot hallgatott.

A férfi és az asszony egy hévízi szállodába menekültek az ünnepekre. December 23-tól január 3-ig olcsón kínálták az egyágyas szobákat. A félpanziós ellátás tökéletesen megfelelt nekik. Szenteste a vacsorán közös asztalhoz kerültek. A másik két szék üresen maradt. Felszabadultan cseverésztek. Marton halk szavú ember lett öreg korára, ha fel is emelte a hangját, a Jóistent kérdezgette, hogy miért vette el tőle az imádott, ragyogó mosolyú tanítónő feleségét, akiért rajongtak a gyerekek az iskolában. Ötvenöt évesen még tanított, amikor meghalt. Sebészorvos fia nőtlen volt a halálakor; megszállottan motorozott a bivalyerős Hondával, de soha nem kockáztatott, óvatosan, magát és másokat kímélve vezetett. Egy kamionos sodorta le a bakonyi, kanyargó útról.

Vacsora közben, egy pohár bort kortyolgatva, megosztották életük tragédiáját. Ica kissé raccsolt. Marton visszatartotta a mosolyát, de az asszony bátorította, ha tetszik neki, ahogy ropogtatja az r betűket, ne fogja vissza magát. Ica százhetven centi magas volt, szemüveget hordott és fekete haját középen elválasztotta. Kamaszos arcvonásai az első másodpercben megtetszettek Martonnak. Dőlt belőle a szó, és büszkén villogtatta hófehér fogsorát. Szabályos alakjára a férfi már az első napon felfigyelt a medencében. Felesége halála óta először támadtak szexuális gondolatai. Egy csöpp felesleges deka sem látszott az asszonyon. Vacsorakor elárulta, hogy otthon mindennap futógépen edz. Időnként rakoncátlankodnak a csípőízületei; ez is közrejátszott, hogy Hévízre jött. A lánya családja különben egy baráti házaspárnál, Bécsben tölti az ünnepeket. „Maga, Antal, miért vett ki szobát?” Marton kapásból azt akarta válaszolni, hogy felejteni szeretne, ha lehetséges, megtisztítaná a lelkét az örökké mardosó gyásztól. Ha ezt a két hetet kibírja idegenben, nem gondol többet arra, hogy felköti magát a műhelyében. Nem hitt az idő gyógyító erejében, taszították az efféle maszlagok.

„Nem fáj semmim, nincs reumám. Unalomból vagyok itt. Költöm a nyugdíjamat.” – felelte Ica kérdésére. Az asszony átnyúlt az asztalon, és megfogta a férfi erektől göcsörtös, dolgos, de ápolt kezét.

Vacsora után műsor következett; verseket szavaltak, egy fiú gitározott és egy lány karácsonyi dalokat énekelt. Az étterem karácsonyfáján gyertyák égtek, a kultúros hölgy meggyújtotta a csillagszórókat. Ica a csillogó szemű férfi vállára hajtotta a fejét.

Végül kisorsolták az ajándékokat. Reggel a szálloda halljában felállítottak egy zöld papírborítású dobozt, mellé fenyőágas, karácsonyi celofánzacskókat fektettek. A vendégek apróságokkal megajándékozhatták egymást napközben. A kultúros sorolta az ötleteket. Estére megtelt a doboz. A hölgy listáról olvasta a vendégek neveit, és a dalokat éneklő lány kiemelt egy-egy zacskót. Marton Antal egy söralátétet kapott az egyik hévízi kávézó logójával. Soós Ilonának egy csavart nyelű, alpakka teáskanál jutott, melynek szárára fénylő pontokból kirakott szál tekeredett, és hajlított fémben végződött. A fém formája egy orosz, cárnői korona körvonalaira emlékeztetett.

Ica közömbösen a retiküljébe dobta a kanalat. Szemlátomást nem repesett az örömtől. Marton viszont elérzékenyült. Az ajándékosztás után éppen csak belenyalt a felszolgált pezsgőbe. De azért pertut ittak, és Ica szolidaritásból elfogyasztotta az övét is.

– Gyere fel a szobámba, mutatok valamit – mondta a férfi rejtélyesen.

– Ha a bélyegalbumoddal csábítgatsz, fejbe kólintlak!

– Másról van szó!

Ica vágyakozva végigheveredett az ágyon.

– Vedd elő a kanalat!

Marton egy színes fénykép mellé fektette az asztalon.

– Gyere, nézd meg őket! – kérte.

Ica a szája elé kapta a kezét.

– Uramfia! Ezek egyformák!

A férfi csóválta a fejét.

– Amit ajándékba kaptál, az az én kanalam volt. Mielőtt magammal hoztam, lefényképeztem. Úgy döntöttem, ha Hévízen megismerkedem egy megközelítőleg olyan kedves nővel, mint amilyen a feleségem volt, nekiajándékozom. Mint tapasztaltuk, más úton-módon jutott el hozzád.

– Emlék? – kérdezte Ica.

­ Marton bólintott, és megfordította a felvételt.

– A hátuljára felírtam a kanál történetét… A feleségem 1980 előtt pár évvel Leningrádban vendégeskedett egy pedagógus küldöttséggel. Mindnyájan jól beszélték az oroszt. Elvitték őket a cári család nyári rezidenciájába, Carszkoje Szelóba. Mai neve Puskin, és Szentpétervárhoz tartozik a település. A palotát 1710-ben Nagy Péter a feleségének, I. Katalin cárnőnek adományozta. A feleségem ott látott egy kiállított, gyönyörű teáskészletet. Másnap vagy harmadnap éppen olyanban szolgálták fel nekik a teát egy leningrádi cukrászdában. Persze ezek kommersz darabok voltak. Feleségemnek megtetszett a csésze, a kistányér és az alpakka kanál. Szuvenírnek szerette volna megvásárolni azt, amelyikből teázott, de a pincérlány ridegen közölte, hogy a csésze nem eladó. Hiába puhították a lányt, nem állt kötélnek. A szomszédos asztalnál egy ismert szovjet író iszogatott a feleségével, aki csodák csodájára magyar regényeket fordított oroszra, tehát jól ismerte a nyelvünket. Javasolta, hogy menjenek a teázó hátsó sarkába, ahol félrehúzódva Vlagyimir Viszockij színész, költő a párjával, Marina Vlady francia színésznővel és néhány filmessel üldögélt. Viszockij majd elintézi, hogy megkaphassa a csészét és tartozékait, neki nem mernek ellentmondani. Drága feleségem ódzkodott egyedül odamenni, erre az írófeleség odakísérte és előadta a kérését. Viszockij magához intette a pincérlányt és erélyesen rászólt: „Add csak oda ennek a magyarnak!” Most már tiéd a kanál, Icám. A csésze és a kistányér évekkel később, július 25-én, a feleségem halála napján tört darabokra. Kiesett a remegő kezemből. Jóval korábban, 1980-ban Viszockij is ezen a napon halt meg.

Marton Antal és Soós Ilona idén, merő babonából, ugyanezen a napon házasságot kötött a hévízi templomban. Új életet kezdtek. Most együtt várják a szeptemberi szentpétervári utazást.