5+1 legjobbak az Utcazene Fesztiválon: Őket várjuk idén a legjobban!

Idén a Veszprémi Utcazene Fesztivál nyár végén, vagyis augusztus 25. és 28. között a Várba költözik. Négy nagyon erős nap elé nézünk, íme az 5+1 várva várt fellépő.

Habár a Vár utcába és annak udvaraira szorul a fesztivál, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartani a szervezők, a nyár végi négy napos Veszprémi Utcazene Fesztivál mégis masszív felhozatallal készül idén is. A zenei ízlés ugyan nagyon szubjektív, és a fesztivál szervezői egytől egyig elképesztő zenészeket vonultatnak fel, a veol.hu szerkesztősége most megmutatja számukra melyik az az 5+1 fellépő, akiket idén semmiképpen sem hagynak majd ki!

1. MARINA & THE KATS

Marina Zettl – ének, snare

Thomas Mauerhofer – akusztikus gitár, ének

Peter Schönbauer – basszusgitár, ének

A magukat a „világ legkisebb big-bandje”-ként aposztrofáló Marina & The Kats osztrák trió álomszerű időutazást kínál hallgatóinak Django Reinhardt és Cab Calloway korába, az ellenállhatatlan dívák és az érzékien suttogó, varázsos hangú croonerek világába, amikor a mára már szinte elfeledett lindy hop vagy a collegiate shag számítottak a legdivatosabb táncoknak – hogy az út végén aztán finoman visszahozza közönségét az itt és most világába. A lendületes gypsy-jazz gitár, a fürge dallamok, a szellős snare dobok és Marina egyedülállóan elbűvölő hangja nosztalgikus és élvezetes koktéllá keverednek – azonnali mosolygásra késztetve hallgatóikat.

2. Estrela Gomez

A fiatal portugál hölgy ízig-vérig utcazenész, a szó legjobb értelmében. Habár 2021-ben feltűnt a portugál Got Talent! műsorában, legtöbben mégis feldolgozásairól, egyszál gitáros előadásairól ismerik. Természetesen nem hiányzik a repertoárból a loop sem, amit reményeink szerint egészen Veszprémig hoz majd, hogy élőben is megcsodálhassuk tehetségét. A hangja, a megjelenése, a kisugárzása egyszerűen mindenkit elvarázsol, ezt garantálhatjuk. Legimádottabb francia énekesnőnk ZAZ cseng vissza a hangjában, és ahogy szájjal imitálja a trombitát… na de nézzük inkább meg:

3. Big Bull & His Selfish Band

Brazília is becsenget a veszprémi Hősök kapuján, és elhozza nekünk a „dark billy mono band”-et, vagyis a Big Bull & His Selfish Band szintén muzsikál majd a macskaköveken. Csak annyit mondhatunk: hölgyek, izzítsák a táncos cipőket és a díszzsebkendőket! Egy igazi férfit köszönthetünk a színpadon Big Bull személyében, akinek csupán azért „önző” (selfish) a zenekara, hiszen ő egyszemélyben a teljes zenekar. A sötét hangulat és az érces, füstös hang mellett mégis olyan ritmusokat hoz el nekünk, amikre kár lenne nem táncolni.

4. Mezerg

Mezerg egy egyszemélyes francia zenekar, amelynek ő maga a vezetője, karmestere, zongoristája, szintetizátorosa, billentyűse és dobosa. Mezerg egy excentrikus zseni, aki videóin előadásait élőben állítja elő, és ellenállhatatlan érzékkel építi fel live actjeit. Szép lassan elindul, négy negyedbe megy át, egy techno buli extázisába viszi a hallgatót, majd egy kiállás után laza jazz funkra vált, ami alá aztán megint négy negyedes alapot tesz (a house és a techno ütemét), jön egy kis csípőrázós, funky jazzy house, aztán megint felpörög, jön egy újabb maximális extázis (copyright: Soerii & Poolek), majd egy újabb ütemváltás, és már 25 percnél tökéletesen az ujjai köré csavart minket a csávó. Mondanánk, hogy mire emlékeztet az élmény, de nem merjük, hátha gyerekek is olvassák ezt az ajánlót. Ha elmentek a koncertjére, úgyis rájöttök egyből.

5. Ben Poole

Nem csak jóképű, de eszeveszetten tehetséges is! Ha azt állítják, ilyen nem létezik, akkor kötelező elmenni Ben Poole koncertjére. 2019-ben az amerikai Guitar World Magazine olyan nevek mellett nominálta őt a világ legjobb blues gitárosa kategóriában, mint például Eric Clapton, John Mayer, Buddy Guy, Robert Cray vagy Joe Bonamassa.

Ben Poole, akit a világ más vezető blues magazinjai és zenészei is nagy lelkesedéssel méltatnak (pl. Gary Moore, John Mayall, Beth Hart, Kenny Wayne Shepherd, Walter Trout, Richie Kotzen), 16 évesen kezdett zenélni, és tényleg úgy gitározik, mintha az lenne a világ legkönnyebb és legtermészetesebb dolga. Saját, érzelmes, kellemes, főként a szerelemről szóló dalai mellett természetesen feldolgozásokat is játszik, többek közt Jimi Hendrix Hey Joe-ját, de azt például úgy, hogy ha azt megnézzük, azonnal szaladunk is Veszprémbe.

5+1 Mongooz and the Magnet

A végére hagytuk azt a csodát, amiről tényleg csak egyetlen szót tudunk biztosan állítani: tökéletes. Nagyot dobbant a szívünk, amikor megláttuk a Mongooz and the Magnet-et a fellépők között, hiszen a Művészetek Völgyében egészen véletlenül akadtunk rájuk, és rögtön szerelembe is estünk. Azt gondoltunk, nincs olyan szerencsénk, hogy ilyen közel időben és térben újra találkozhassunk velük, de mégis, és ezt nem lehet elégszer megköszönni az Utcazene Fesztivál szervezőinek! A multikulturális formációt a norvég Magnus Måløy, az ír Ian O’Sullivan és a magyar Háló Gergő alkotják. A norvég-ír-magyar kvartett modern blues-soul-funk-rockos zenéje nemcsak itthon hódít, hanem világszerte is. Felléptek már az Észak és Dél-Korea közötti demilitarizált zónában megrendezett DMZ Peace Train Fesztiválon, de játszottak a szerbiai EXIT Fesztiválon, a német Reeperbahn vagy az észt Tallinn Music Week-en is. Semmiképp ne hagyják ki!

Még több érdekességgel és hírekkel jelentkezünk a Veszprémi Utcazene Fesztivál aloldalán! Keressetek minket, nosztalgiázzunk, és találkozzunk Veszprémben augusztus 25. és 28. között!