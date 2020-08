Utcazenészt ábrázol a második veszprémi miniszobor

Kikerült a helyére Kolodko Mihály második miniszobra a megyeszékhelyen.

Az utcazenész figurát bőröndön ábrázoló alkotást a Kossuth Lajos utca alsó részén helyezte ki a gerilla szobrászművész csütörtökön, tájékoztatta lapunkat Török Balázs ötletgazda, a miniszobrok létrejöttének kezdeményezője. Ahogyan a július közepén a Hősök kapuja nyugati pillérének talapzatán elhelyezett őrt ábrázoló szobor – amely azóta az Ernő nevet kapta az ötletgazda által indított szavazáson –, úgy az utcazenész is több szempontból kapcsolódik a városhoz és a helyszínhez, ahova került.

– A miniszobor nem egyetlen eseményre, zenészre vagy hangszerre kíván utalni, hanem a zenére általában, amely Veszprém kulturális életének meghatározó eleme, gondoljunk az Utcazene Fesztiválra, a VeszprémFestre, a Rozé, rizling és jazz napokra vagy történeti léptékben Auer Lipót hegedűművészre, aki Veszprémben született, és néhány éve már egy rangos fesztivál viseli a nevét a városban – magyarázta Török Balázs.

Ahogyan az őr esetében, úgy Kolodko Mihálynál a helyszín kiválasztása ezúttal is az alkotási folyamat részét képezte. Bár lehetséges helyszínként felmerült a Megyeház tér és a Brusznyai Árpád utca Hangvilla felé eső oldala, ezeket különböző okokból végül elvetették, és a Kossuth utca alsó részére esett a választás, amely nemcsak helyszíne az utcazene fesztiválnak, és közel van a város zenei életében fontos szerepet játszó Hangvillához, hanem a többi helyszínnél nyugodtabb környezet veszi körbe, és fényképek készítésére is alkalmasabb, magyarázta a megrendelő.

A helyszín és a szobor együtt egy tartalmi egység, emelte ki Török Balázs, aki arra is kitért, az utcazenész figura bronzból, a bőrönd és a hangszerhez hasonlító csigaház mészkőből készült. – Először a szobor alapjának egy kőből készült hegedűtokot gondoltunk, de végül egy világjáró utcazenészre utalva egy bőröndre esett a választásunk (ami egyébként egy valódi bőrönd mása). A figura kialakításánál felmerült hegedű, gitár, szájharmonika megjelenítése, de ezeket végül elvetettük, és mivel az alkotás az utcazenélésnél többet akar kifejezni, így a művész végül egy hangszerhez hasonlító csigaházat helyezett el a zenészünk kezében. Ahogyan az első szobor, úgy ez is rejt egy betűt – részletezte Török Balázs.

Csakúgy, mint az őr esetében, az utcazenész-szobor elnevezéséről is a veszprémiek dönthetnek: az A1-Sped Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. közösségi oldalán közzétett e-mail címre küldhetők be a javaslatok – keresztnév vagy becenév is – augusztus 11-ig, majd az alkotó és az ötletgazda által kiválasztott legjobb címekről szavazással dönthet a közvélemény.