Üzenet a felnőtt olvasóknak – Kálnay Adél bemutatta legújabb kötetét

Hegymagas A hegymagasi Nyári Esték programsorozata keretében Kálnay Adél író, költő mutatta be legújabb, Szivárványország című kötetét.

A Szivárványország – Utazz velem című kötet különlegessége, hogy magában foglal egy olvasónaplót is. A kötet korábban, 1997-ben már megjelent, sikert aratott, hamar elfogyott. Sőt, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház felkérésére az írónő színdarabot is írt belőle, a színház pedig országszerte bemutatta azt. Kálnay Adél, aki aktív éveiben tanítónő volt, úgy vélte, érdemes lenne egy újabb, bővített kiadást készíteni, olvasónaplóval. Szándéka az volt, hogy annak kitöltésével a történet jobb megértéséhez vezesse így a gyerekeket, megmozgatva az olvasók fantáziáját is.

– Ma egyre kevesebb idő jut arra, hogy a gyerekek a szülők segítségével értsék meg a szöveget, magukra maradnak a feladatokkal. A képzeletbeli országban utazó főhős a gyerekek mai, hétköznapi élethelyzeteit is átéli, miközben megtanul felelősséget vállalni magáért és másokért. Rájön, hogy mindennek következménye van, és vigyáznia kell arra, aki rá van bízva. A történet arra tanítja az olvasót, hogy képes megváltozni, ha az erőt lelke mély tartalékaiból veszi ehhez, és a jutalom sem marad el – mondta az írónő, aki vallotta, hogy gyermekkorában is azokat a történeteket szerette, amelyek a felnőttekhez is szóltak. Ma ő is üzen a felnőtteknek írásaival, hogy mentálisan többek legyenek azok megismerésével.

Az író-olvasó találkozókon pedig kiderül, hogy a gyerekek is képesek megérezni kötetei üzenetét. Azonban Kálnay Adél felnőtteknek is ír regényeket, verseket.

– Az volt előbb, de mivel rengeteg gyerek vett körül, kézenfekvő volt, hogy nekik is írjak. A tündérek világán keresztül próbáltam az üzeneteimet továbbítani részükre. A kötetekben, például a Tündérország címűben a gyerekek a tündérekkel, de az állatokkal is szót értenek, hiszen sok gyermek vágya ez – mondta.

Ami pedig a terveit illeti, az unokáinak tett ígérete szerint egy újabb gyermekregényt ír, amelyben egy nagymama és unokái falusi kalandjait írja le. Ír továbbá egy lányról is, aki a falujában egyedül álmodik. – Hegymagas nem ereszt, már a kezdeti novelláimat is ihlette. A gyerekkönyveim szinte mindegyikében megjelenik, a történetek sok esetben itt játszódnak. Az egyiket illusztráló Várnai Gyula képzőművész pedig a közelmúltban ugyancsak itt vett házat – mondta a dunaújvárosi írónő, aki hosszú évek óta maga is szívesen tölti ideje nagy részét a faluban.