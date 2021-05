Vágynak vissza a színpadra a megyénkhez kötődő művészek

Mi lenne az első, amit megtenne, ha vége a koronavírusjárványnak? – kérdeztük több ismert, Veszprém megyéhez kötődő művésztől.

– Végre elkezdhettünk próbálni, így remélem, hogy a többször elhalasztott internetes új bemutatónkat is hamarosan megtarthatjuk. Amire leginkább vágyom az persze az, hogy minden visszatérjen a rendes kerékvágásba: a munkaidőnkben nézők előtt léphessünk fel, tarthassuk meg az előadásokat, a szabadidőmben pedig találkozhassak a barátaimmal. Utazást csak a következő évekre tervezek – mondta el Horváth György színész, aki 25 évet Veszprémben töltött, az itteni színházban is dolgozott, jelenleg a Szolnoki Szigligeti Színház társulatának a tagja.

Holczinger Szandra színész a Veszprém megyei Bakonyszücsön született, jelenleg a budapesti József Attila Színház társulatának a tagja. Neki is nagyon hiányzik a színpad, a közönség előtti szereplés. Amint lehetséges, szeretne megint nézők előtt játszani egyik kedvenc darabjában. Emellett mielőbb szeretne újra együtt utazni a férjével. Ez a hobbijuk, nekik ez jelent kikapcsolódást, feltöltődést. A Covid után biztosan több szép hazai helyre ellátogatnak és külföldre is szeretnének eljutni. Például európai nagyvárosokba és az Alpokba.

– Az elmúlt egy-másfél évben bebizonyosodott, hogy nincs művészet önmagában a művészetért. Ha nem tud arról a világ, az nem elég. Persze gyönyörű darabokat gyakorolok be, de kell az adó és a befogadó közti körforgás, az a visszasugárzás is a közönség részéről, amit a tapsuk, a mosolyuk révén kapok. A járvány idején többször tartottam már kisebb szabadtéri koncerteket. Most arra készülök, hogy a Covid után felújított kastélyok, várak közelében tarthassak koncertsorozatot. Akár parkokban, piknik keretében. Ez végre személyes találkozást jelentene. A vírus épp azt vette el tőlünk, ami az élet értelmét jelenti. Az egészségünket és az emberségünket is támadja, azt, ami emberré tesz minket. Remélem, hogy hamarosan kijavíthatjuk az e téren esett csorbát. Szükségünk van a közös emlékek létrehozására, hogy azokra mindannyian visszagondolhassunk – nyilatkozta Rákász Gergely koncertorgonista, aki szinte évente adott koncertet Balatonalmádiban, Ajkán is, rendszeresen fellépett Veszprémben és Várpalotán. Nyaralni Balatonalmádiban szokott családjával. Állandó vendége volt a Művészetek Völgye Fesztiválnak.