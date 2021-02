Van még remény az omladozó Ruttner-ház számára

Ügyészségi nyomozás, felszólítások és bírságok veszik körül a Ruttner-házat, amely közel 150 éves múltra tekint vissza. A veszprémi vár alatt, a sziklafal tövében meghúzódó U alakú épület az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében újulhat meg a közeljövőben.

Beszakadt padlás, életveszélyes mennyezet, törmelékek és a természet elburjánzása tárul elénk, amikor belépünk a Jókai utca 8. alatt álló Ruttner-ház elöregedett kapuján. A lakat ugyan megvédte a kinti élet pusztításától, ám az önmagára hagyott épületet az idő nem kímélte.

A mai Jókai utca (évszázadokon át Hosszú utca) és környéke csak a török háború után kezdett beépülni, nagyrészt a XVIII. században. A XIX. század második harmadáig az egykori metszetek, tollrajzok tanúsága szerint fésűs beépítésű volt, a sziklafalig húzódó telkeken merőlegesen álltak a házak.

A homlokzat karakterisztikus romantikus stílusjegyei arra utalnak, hogy a napjainkig szinte változatlan formában fennmaradt lakóház az 1860-as években épülhetett. Korompay János 1957-ben kiadott Veszprém monográfiája szerint földszintjét eredetileg üzlet és raktárhelyiségek foglalták el. A hagyomány szerint Ruttner Sándor vasnagykereskedő építtette. Az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurális Központ kutatási dokumentációjából kiderül, a Veszprémbe Mosonból települő Ruttner János (Sándor apja) fontos szereplője volt a város közéletének (deputátus, pénztáros volt), Ruttner Sándor kibővíttette a cég működését, immár nemcsak vas, de fűszer- és magkereskedéssel is foglalkoztak, majd 15 évig a Veszprémi Takarékpénztár elnöke volt, városi tanácsos és képviselő. 1899-ben, halála után özvegye az emeleti lakást több kisebbre alakíttatta át. Néhány szecessziós ajtó is beszél erről. Többek Között Láng Zsigmond zenetanár, Bánhegyi József és Pásztori Ferenc lakatosok is laktak ebben az épületben. Dr. Csolnoky Ferenc javaslatára felmerült, hogy a Ruttner-ház földszintjén helyezik el a szegény sorsú tüdőbetegeket gondozó intézetet, majd egy rövid időre a Járásbíróság vette igénybe személyzete részére az egyik négyszobás lakást.

A második világháború időszakában Márföldi Aladár veszprémi főépítész akkori nyilatkozata szerint a Várhegy alatt egy óvóhelynek szánt alagutat szerettek volna kialakítani, az itteni lakosság menekítése érdekében. Az alagutat a Benedek-hegytől tervezték, a Ruttner-ház lett volna a végpontja. A Szent Benedek-hegyi óvóhelyet 1944. október közepére tervezték elkészíteni. Úgy gondolták, hogy a háború befejezése után polgári közlekedésre alkalmas útrövidítőnek használják. Ez a terv azonban meghiúsult. A Benedek-hegybe fúrt óvóhely azonban ma is megvan.

Az épületet 1958-ban kapta meg a műemléki védettséget. 2001-ben Veszprém MJV Vagyongazdálkodási Bizottsága elidegenítési és terhelési tilalommal, felújítási kötelezettséggel (és ezért nagyon kedvezményes áron) adta el az akkor még sokkal jobb műszaki állapotban lévő házat. 2003-ban az épületre 35 millió forintos jelzáloghitelt jegyeztek be. Az épület kálváriája ekkor kezdődött, 2003-tól a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal folyamatosan próbálta legalább állagmegóvási munkákra késztetni a tulajdonost. 2004-ben hatósági kötelezettséget adott ki a KÖH az állagmegóvásra. Az épület folyamatos állagromlása miatt újabb és újabb kötelezések kiadására kényszerült a Hivatal, és helyszíni szemlékre került sor.

2021. január végén írták alá az együttműködési megállapodást, miszerint a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. a város önkormányzatával és a Veszprémi Törvényszék helyreállítja és új funkcióval tölti meg az épületet. Most, az omladozó falakból és különleges hangulatú belső térből a remény sugárzik. Az udvart már megtisztították, készen áll a munkálatok megkezdésére. Ottjártunkkor a veszélyes mennyezeti részek bakokkal voltak megtámasztva, a korábban lakrészként funkcionáló szobák nagyjából rendezetten álltak egymás mellett és a növényzet sem akadályozott az épület feltérképezésében.

A fejlesztés célja az épület felújítása és kiállítótér, vendéglátás, hostel típusú, osztálykirándulásokat kiszolgálni képes szállásként történő hasznosítása. Az ingatlan felett helyezkedik el a Várbörtön múzeumhoz, pontosabban a Törvényszék épületéhez kapcsolódó őrbódé. Az őrbódé elbontása, és ezzel egyidejűleg egy, a börtönmúzeum számára új bejárat nyitása jelentősen leegyszerűsíti a múzeumba való belépést és elkerülhetővé teszi a működő Törvényszék területén történő áthaladást. A Ruttner-ház udvarából a sziklafalon felfelé pillantva meg is pillanthatjuk a bódét, amely helyére lift kerülhetne, ami felvezetne a Várbörtönhöz. Ezzel a lifttel a Várbörtön is megkaphatná a neki járó figyelmet a turisták részéről. A lift engedélyezése esetén pedig akadálymentes megközelítési ponttá is válhat az új bejárat, mely tovább erősíti a VEB2023 esélyegyenlőséggel kapcsolatosan vallott értékeit.

A ma még életveszélyes épület később a kulturális főváros egyik központi helyszíne lehet. A Ruttner-ház a budapesti módos polgári belső udvaros bérházak érzetét kelti, a gangos (más néven körfolyosós) házak miliőjében könnyedén elképzelhetjük a hostelek nyüzsgő életét, a Várba igyekvő turisták mozgolódását. A lakrészeken kívül az eredetileg üzlet és raktárhelységek pedig szinte felkínálják magukat, hogy a vendéglátás ismét beköltözzön az ódon falak közé, a borospince felhasználásában pedig csak a képzeletünk szabhat határt.

Van remény a Ruttner-ház számára, hiszen megmentették a végső pusztulástól, és a közeljövőben ismét régi pompájában, új funkciókkal telve nyithatja meg kapuit a látogatók számára.