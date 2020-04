Vándorfi László vehette át az Arany Elefántyuk-díjat

Az Arany Elefántyuk Társaság idén Vándorfi Lászlót, a Pannon Várszínház igazgatóját jutalmazta az Arany Elefántyuk-díjjal, ezzel együtt a társaság tagjává is vált.

Molnár Sándor, a társaság egyik alapítója, elnöke a díjátadón ismertette a színházigazgató életútját, és a koronavírus miatt hozott szabályok betartásával átadta az elismeréshez járó oklevelet, valamint szobrot.

Vándorfi László elmondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy helyet kaphat a társaságban, valamint örömmel tölti el, hogy abban a városban kap díjat, ahol élete nagy részét töltötte. – Ez egy különleges pillanat. Azok, akik nem tudtak most eljönni a díjátadóra, ők online és telefonon gratuláltak nekem. Nagyon megtisztelő itt, Veszprémben díjat kapni. Valamennyi tagot a társaságból már régebb óta ismerek, akár a városból vagy a Hangvillából, és nagyon örülök, hogy ebben a művész klubban havi rendszerességgel találkozhatom is majd velük kicsit szabadabb körülmények között is – mondta el Vándorfi László.

Benczédi Sándor, az Arany Elefántyuk Társaság Színművészeti Bizottság elnöke telefonon keresztül gratulált a díjazottnak. A Napló kérdésére elmondta, nagyon sokat köszönhet Vándorfi Lászlónak. – Amikor kritikus időszakot éltem át, akkor ő segített nekem, ezt soha nem fogom elfelejteni. Vándorfi László nagyon fontos szerepet tölt be Veszprém kulturális életében, csodálom a munkabírását és a fanatizmusát, amely szükségszerű a munkájának elvégzéséhez – tette hozzá Benczédi Sándor.

– Ahogy komolyodott a díj, egyre komolyabbak a kitüntetettjeink. A társaság célja, hogy olyanokat díjazzunk, akik sokat tesznek Veszprém kulturális életéért, és én úgy gondoltam, hogy Vándorfi László neve egybeforrt a város kulturális életével. Már régóta esedékes volt, hogy tagjaink között köszönthessük őt is, sajnos a koronavírus miatt nehéz pillanatban került sorra, de a kijárási korlátozás feloldása után szeretnénk őt méltóképpen megünnepelni a teljes társasággal – mondta el Molnár Sándor, az Utas és Holdvilág Antikvárium tulajdonosa.

Az Arany Elefántyuk Társaság online tartja a karantén-helyzetben a kapcsolatot, Vándorfi Lászlót pedig a tagok egyhangúan szavazták meg. A társaság elnöke hozzátette, a nehéz helyzetbe került Pannon Várszínházat is szeretnék segíteni, hiszen nagyon nagy veszteséget szenvedne a város, ha a színház megszűnne.