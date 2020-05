Várják már a próbákat a Veszprém megyei néptáncosok

A Veszprém megyei néptánctársulatok a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozás idején sem hagyják magukra tagjaikat.

A Veszprém-Bakony Táncegyüttes és a Litéri Zöldág Táncegyüttes csoportjai folyamatos online kapcsolatot tart a táncosaikkal, órákat és segítő videókat adnak a tagoknak, de sok nehézséget okoz a fizikai távolság, hiszen a néptánc épp az élő kapcsolatokról és a közös munkáról szól.

Kádár Ignác a Veszprém-Bakony Táncegyüttes művészeti vezetője a Napló kérdésére elmondta, a táncegyüttes tagjai már nagyon várják, hogy ismét a veszprémi Agóra Kulturális Központban próbálhassanak, bár a közeljövőben erre nem sok esélyt látnak. – Nem egyszerű a helyzet. Idén ősszel lesz három éve, hogy átvettem az együttes vezetését, azóta pedig abszolút a próbatermi munka híve vagyok. 2019-ben az együttes kiváló minősítést kapott, és azt a fajta tüzet, amit ott a zsűri az értékelésében kiemelt, próbáljuk megtartani. Heti rendszerességgel tartok online próbát, de sok problémába ütközünk. A legnagyobb gond, hogy nincs megfelelő technika ahhoz, hogy 50 táncos egyszerre élőben hibátlanul lássa és hallja, amit mutatok – mondta el Kádár Ignác.

A művészeti vezető kiemelte, nem szeretné még egy ilyen nehéz helyzetben sem elengedni a társulat kezét, hiszen muszáj fenntartani a közösség összetartását ilyenkor is. – Már az is sokat segít, hogy egymás szemébe nézünk, megkérdezzük, hogy érzik magukat, szüksége van e valakinek segítségre. Gyakoroljuk online a meglévő repertoárt is, illetve egy új székelyföldi anyagot is elkezdtünk tanulni, Korond és Pálpataka környéki forgatós táncot, ami elég nehéz, hiszen nagyon sokan egyedül vannak otthon táncosok, tehát nem tud párostáncot gyakorolni.

A Veszprém-Bakony Táncegyüttes tagjaira is nagy terhet rótt az érettségi és vizsgaidőszak, de a művészeti vezető szerint a társulat nagyon kitartó és lelkes, igyekeznek a jövőbeli terveikre koncentrálni.

A litéri Zöldág Néptáncegyüttes vezetője, Pintér Katalin elmondta, a veszélyhelyzet kihirdetése óta nem találkozhattak személyesen a gyerekekkel, online videókkal igyekeznek segíteni az otthoni gyakorlást. – Táncokat és énekeket tanulhatnak meg a videókon keresztül otthon, illetve igyekszünk tartani a kapcsolatot online a gyerekekkel. Sajnos nincs túl nagy esély arra, hogy a közeljövőben elkezdhetnénk ismét a személyes próbákat, pedig nagy szükség volna rá. A tánccsoprtok élete nem csak abból áll, hogy koreográfiát tanulnak, hanem a megfelelő kondíciót és erőnlétet is szinten kellene tartani, amit otthon nehezebb – tette hozzá Pintér Katalin.

A Zöldág Néptáncegyüttesben négy csoportjában közel 120 táncos van jelen, így a zárttéri próbák náluk sem jöhet számításba a korlátozások értelmében. – A tánc során azért elengedhetetlen, hogy érintkezzünk, megfogjuk egymás kezét. Egy labdarúgóedzést meg lehet tartani a focipályán, egy néptánc próbát nehezebb. A gyerekeknek nagyon hiányoznak a gyakorlások, a szülőktől nagyon sok levelet kapok, hogy a gyermekeik otthon is népdalokat énekelnek, megtanítják a kistestvérüket népi játékokra, táncokra. Ezek a visszajelzések azért megdobogtatják az ember szívét, ilyenkor érezzük, hogy a népi kultúra szeretetének a magocskáját sikeresen elültettük – emelte ki az együttes vezetője.

A Zöldág Néptáncegyüttes eddig a nyári hónapokban az iskolához igazodva szintén nyári szünetet tartott, viszont a most kiesett idő pótlására még nem tudják, hogy tartsanak e idén rendhagyó nyári próbákat. Pintér Katalin bízik abban, hogy az ősz eleji litéri Szilva Ünnepet már megtarthatják, amely az egész települést megmozgató rendezvény minden évben.

Egyelőre a korlátozások enyhítése nem érinti a zárt tereket, tehát a táncpróbákat az együttesek még egy ideig nem tarthatják meg próbatermeikben, de bíznak benne, hogy mihamarabb ismét személyesen is találkozhatnak egymással.