Városismereti társasjátékot készítettek ajkai diákok

Ajkabble és Ajkapolisz néven készített városismereti társasjátékot a Borsos Miklós Általános Iskola 5. c osztálya Galambos Erika osztályfőnök vezetésével.

Az Ajkabble játékból ajándékoztak már az Erasmus+ pályázatban résztvevőknek, az Ajkapoliszt márciusban viszik ki egy találkozóra.

Az Ajkabble társasjátékban mindegyik lapon hat ajkai köztéri szobrot ábrázoló fotó van. A játékot ketten játsszák, egyszerre két lappal. Aki előbb megtalálja a közös szobrot, az gyűjti be a kártyát. Az nyer, akinél a végén több lap van. Füzetet is készítettek, amelyben nagyobb méretben látható a szobor, és van hozzá leírás is. A játékot német nyelvre Lecsek Desdemona, angolra Magyar Nikolett tanárnő fordította le. Márciusban egy tanári találkozón Unnában már ajándékoznak is abból.

Az Ajkapolisz alapja a város légi felvétele, azon jelölték be a különféle intézményeket, nevezetességeket. A játékosok kockát dobnak, lépnek, és közben érintik a nevezetességeket. Kerpács Regina kérdésünkre elmondta, izgalmas a társasjáték, sokat lehet belőle tanulni. A társasokat még csak az azt megalkotó osztály használja, de hamarosan a napközisek is kipróbálják. Ők pedig már gondolkodnak a következő ötleten.

A tanárnőtől megtudtuk, az osztály diákjai élvezik a társasjáték-készítést, amelyben megmozgathatják a fantáziájukat, a kreativitásukat, megtanulnak együttműködni, egymást elfogadni, valamint a szabálykövető magatartást.