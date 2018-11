Vass László gyűjteményéből nyílt kiállítás a Modern Képtárban

Hetedik változat címmel nyílt szombaton kiállítás a Prima-díjas Vass László gyűjteményéből a Vár utcai Modern Képtárban.

Ünnepelni jöttünk, aminek több oka van, mondta bevezetőjében Hegyeshalmi László igazgató. Ez a harminchatodik kiállítás a Vass-gyűjtemény 15 éves történetében, és a hetedik kiállítás az állandó gyűjteményből. Az érdeklődők egészen új és nagyszabású kiállítást láthatnak, hangzott el. Ugyanis 92 műtárgyat vonultat fel a szombaton nyílt tárlat, ami azt is jelenti, hogy összesen kilenc műtárgy maradt az eredeti helyén, fogalmazott az igazgató. Másrészt talán a gyűjtőknek is új lehet az anyag, hiszen egészen friss szerzemények is a falakon vannak.

A kiállítást Geskó Judit művészettörténész, a budapesti Szépművészeti Múzeum munkatársa nyitotta meg, aki azzal kezdte, hogy a 20. század folyamán többször is megszületett az igény a művészek részéről, hogy a káoszban rendet teremtsenek, de így volt ez már az antikvitásban is.

Mint elmondta, a gyűjtő soha nem rejtette véka alá mély kötődését azon mesterekhez, akik a tiszta forma- és színvilág elkötelezettjei. Vass László csodálatra méltó gyűjteményének remekműveit a közönség jól ismerheti, de most azokat az új szerzeményeit mutatja be, amelyek sokszorosított grafikai eljárással készültek, a kompozíciókat pedig papírra nyomtatták.

A kiállítás 2019. március 14-ig, hétfőtől szombatig 10–17 óráig tekinthető meg.