Veszprém Város Vegyeskara negyvenedik karácsonyi koncertjét adta

Olasz muzsika csendült fel Veszprém Város Vegyeskara és a Mendelssohn Kamarazanekar két karácsonyi koncertjén a hétvégén a Hangvillában.

A negyvenedik karácsonyi koncertet szervezték meg idén. Az ünnepi hangverseny hagyomány a városban, az elsőt 1980. december 22-én tartotta Veszprém Város Vegyeskara és Szimfonikus Zenekara. A rendezvény évről évre megújul, minden alkalommal különleges programmal készülnek a szervezők, énekesek, zenészek. A negyven hangverseny mind más színnel, tartalommal mutatta be karácsony örömét. A koncerteket évekig a Pannon Egyetem aulájában rendezték, hat éve a kórus új otthonában, a Hangvillában. A műsor változik, egy azonban változatlan: a Mennyből az angyal című ismert karácsonyi dal, amit a hallgatók együtt énekelnek a színpadon álló énekesekkel. Tették ezt az első koncerteken, az 1980-as években is, teszik ezt ma is.

Az idei műsor az itáliai Velencébe röpített minket, a városállam az európai reneszánsz és barokk művészet egyik legcsodálatosabb központja volt. A lagúnák között többféle karakterű muzsika virágzott, a Szent Márk-katedrális liturgikus kóruszenéjétől kezdve az operaházak bemutatóin át a gondolások híres barkarola dallamvilágáig. Az idei koncert első felében a kórus többféle felállásban szólaltatott meg karácsonyi motettákat, Vivaldi, Croce, Gabrieli, Albinoni, Monteverdi és Lotti művei csendültek fel. A műsor Vivaldi Négy évszak című művéből a Tél 2. tételével kezdődött – mely egyike a legismertebb Vivaldi-zenéknek, számtalan feldolgozásban, külön előadási darabként is gyakran hallható, ezúttal erre vonultak be Veszprém Város Vegyeskara és Vokálja tagjai -, majd a D-dúr concertóval és az e-moll „A kedvenc” hegedűversennyel zárult, Kováts Péter hegedűművész és a Mendelssohn Kamarazenekar előadásában.

A hangverseny második részében a kisoratóriumok egyik gyöngyszeme, a Vivaldi által komponált angyali muzsika, a Gloria szólalt meg. Az olasz komponista üde, derűs, csilingelő, örömmel és szépséggel betöltő muzsikája visszhangozta a szívekben: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embereknek. Külön kiemelkedett a Domine Fili Unigenite (Isten Egyszülött Fia) című rész. A darabban szólót énekelt Halmos Eszter és Dezső Sára.

A hangversenyen közreműködött Veszprém Város Vegyeskara és Vokálja, a Mendelssohn Kamarazenekar és a szólisták: Tesch Ferenc Lehel, Golarits Flóra, Józsa Eleonóra, Kováts Péter, Kárász András, Kulhay Géza, a műsor első felében szólót énekelt Benkovics-Kaszner Lázár, Kovács Áron és Hordós Bence. Vezényelt Kováts Péter, Erdélyi Ágnes és Lukács Elek.

Nincs karácsonyi koncert Handel Messiás oratóriuma Halleluja című dalának megszólaltatása és a Mennyből az angyal közös éneklése nélkül. Idén is ez a két mű zárta a programot.