Veszprémbe helyezik át a pápai fióklevéltár iratanyagát

A megyei levéltárba költözik a pápai fióklevéltár jócskán hiányos, 1600 folyóméternyi iratanyaga. A 2022 nyarára megüresedő épület a Türr gimnázium felújításának idejére iskolaként, melléképülete pedig az Esterházy múzeum raktáraként hasznosul majd.

Ezt ne hagyja ki! A családokat és a nyugdíjasokat is az út szélén hagyná a Momentum

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) és a helyi önkormányzat közelmúltbeli egyeztetése nyomán jövőre a pápai fióklevéltár iratanyagát átköltöztetik a megyei levéltárba. Szabó Csaba, a MNL főigazgatója a Naplónak nyilatkozva közölte, a pápai a Veszprém Megyei Levéltár fióklevéltára, mely egy önkormányzati tulajdonú, de levéltári használatú épületben működik 2006 óta (2008-tól nyitva a nagyközönségnek), alapesetben három fő szakmai állománnyal (levéltáros és segédlevéltárosok), akik teljes munkaidejű állásban látják el a feladatukat, és két részmunkaidős kisegítő munkatárssal. Összesen mintegy 1600 iratfolyóméter anyagot őriznek és kezelnek, kizárólag Pápa és a járás településeinek dokumentumait a 18. századtól a 20. század közepéig.

A pápai fióklevéltár megszüntetése az önkormányzattal együtt meghozott közös döntés eredménye, melynek során a MNL figyelembe vette a város érdekeit is, hiszen a fióklevéltár épülete, amely Pápa város tulajdona, különösebb átalakítás és felújítás nélkül alkalmas oktatási intézményként való hasznosulásra. Szintén a város érdekeit szolgálja, hogy a másfél éve üresen álló Zimmermann utcai épületrész felújítást követően a múzeum raktáraként szolgál majd.

– A pápai iratanyagot a teljesen felújított veszprémi főépületben biztonsággal el tudjuk helyezni, így nincs akadálya annak, hogy az épületet visszaadjuk a város kezelésébe. A levéltári anyag használatában a pápai lakosok a jövőben sem szenvednek hátrányt, hiszen ügyfélszolgálati ügyekben a személyes kontaktus kizárásával már otthonról is elérik elektronikusan a levéltárat. A pandémiás helyzetben ez különösen szerencsés. Személyesen pedig bármely kormányablakból tudnak megkeresést indítani. A kutatás tekintetében eddig is csak részben lehetett a munkát Pápán végezni, hiszen a veszprémi, megyei szintű anyagok Veszprémben voltak, ezek most egy helyen és együtt lesznek kutathatók korszerű körülmények között – mondta el Szabó Csaba.

A főigazgató megjegyezte, a levéltárosi állás 2020 óta valóban betöltetlen, de a két jól képzett kolléga a feladatait így is magas színvonalon el tudta látni, szakmai irányításuk Veszprémből történt. Kétségtelen, hogy szerencsésebb, ha a helyi köz- és tudományos életben aktívan résztvevő levéltáros segíti a munkát, de ennek hiányában azért nem állt meg a levéltár élete, a végső döntést ez a tény csak segítette, nem indikálta.

– A pápai fióklevéltár munkatársai a megyei levéltár állományában vannak, részükre Veszprémben kínálunk munkát, a bejárási költségek megtérítésével. Ha az ingázást nem vállalnák, kértük az önkormányzatot, hogy segítse pápai elhelyezkedésüket, hisz közgyűjteményi-igazgatási munkatapasztalatuk helyi szinten is pótolhatatlan. Az eddigi levéltár-pedagógiai, tudományos, illetve közművelődési tevékenységünket kölcsönös megállapodás esetén továbbra is végezni tudjuk, erről az önkormányzattal szintén tárgyaltunk. A veszprémi kollégák, ahogy más településeken, Pápán is folytatják ezen tevékenységüket, csak már nem saját épületben, hanem az iskolákban, egyéb közösségi tereken és természetesen a veszprémi jól felszerelt közösségi, oktató terek is rendelkezésre állnak – zárta tájékoztatását Szabó Csaba főigazgató.

Áldozó Tamás polgármester megjegyezte, a pápai fióklevéltár 1600 folyóméternyi iratanyaga levéltári szempontból nem jelentős mennyiség. – Városunk tragédiája, hogy az anyag túlnyomó többsége megsemmisült, több károkozó esemény során. Az Esterházyak pápai levéltárát az oroszok eltüzelték a kastélyban, a megmaradt középkori anyag pedig az országos levéltár épületében égett el egy 1956-os bombatalálat következtében. Tulajdonképpen minimális kutatnivaló van benne, amit igazol az is, hogy tavaly összesen öten jelentkeztek a kutatására. Az alacsony kihasználtságot tetézte, hogy Petrik Iván levéltáros – aki kiváló munkát végzett Pápán, nevét kiadványok sokasága dicséri – szakmai karrierjét szem előtt tartva Budapestre költözött. A fenntartási költségekre is tekintettel született döntés a fióklevéltár megszüntetéséről – magyarázta a városvezető, hozzátéve, a levéltári adatkérések java ma már digitálisan, kormányablakon keresztül történik, a személyes kutatói igényt pedig három nappal előre jelezni kell a dokumentumok előkészítése céljából.

A fióklevéltár 2022. augusztus 1-ig megüresedő épülete a Türr Gimnázium felújításának idejére iskolaként, melléképülete pedig az Esterházy múzeum raktáraként hasznosul majd.

– A Zimmermann utcai épületszárnyat szeretnénk mielőbb, még tavasszal felújítani önkormányzati forrásból, hogy elkezdhessük áttelepíteni a múzeumi raktárakat. A múzeumi tárgyak azon részét szeretnénk itt elhelyezni, amelyek a Türr gimnázium alagsorában találhatók. Amúgy is kiürítési kötelezettségünk van rá a gimnázium várható rekonstrukciója miatt. Jövő év szeptemberétől a korábban iskolaként működő főépületet át tudjuk adni a gimnázium tanulócsoportjai átmeneti elhelyezésére. Az iskolafelújítás végeztével az épület földszintjét műtárgyraktárrá, az emeleti részeket közösségi terekké vagy a helyi közintézményeket szolgáló irodákká alakíthatjuk – vetítette előre Áldozó Tamás polgármester.