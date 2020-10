Veszprémben mutatták be a Múzeumi Közlemények 29. kötetét

A Laczkó Dezső Múzeumban (LDM) mutatták be a Múzeumi Közlemények 29. kötetét. A kiadványt Sótonyi Mónika önkormányzati képviselő ajánlotta az egybegyűltek figyelmébe.

– A közlemények sorozat a Veszprém megyei múzeumok közleménye címmel indult el hatvan éve. A sorozat utolsó kötete 2014-ben, hat éve jelent meg. Ez a kötet is a hagyományoknak megfelelően a megyében dolgozó vagy a megyéhez kapcsolódó munkákról szól, több korszak és szakág – néprajz, régészet, történelem, művészettörténet – anyaga található benne. A kötet a Laczkó Dezső Múzeum legújabb kutatási eredményeinek kiadványa – mondta el lapunknak Pátkai Ádám Sándor régész.

A bemutatott kutatások között vannak lezártak, de a kötet folyamatos cikksorozatoknak is helyet ad, például a nagyvázsonyi várról Szvath Márton írt egy olyan összefoglalót, melyben újabb fémanyagokat, újabb tárgyakat mutat be. A cikkek általános összefoglalót is tartalmaznak, de alapvetően a szakma vagy az adott témában járatosabb olvasók figyelmére tartanak igényt.

– A mostani kötetben a cikkek többsége régészeti témájú. Én a középkorral foglalkozom, a cikkem a közösségi régészet eredményét publikálja. A lelet­anyag egy Máhó nevű – Gógánfa mellett –, valószínűleg a mohácsi vész környékén elpusztult faluhelyről származik. Itt gazdag leletanyagot tártak fel fémkeresős önkéntesek, kutatók, ebből két tárgyat választottam ki. Az egyik egy XIV. századi korpusz, egy Krisztus-ábrázolás, a másik egy zarándokjelvény apró töredéke. Ezekből az Árpád-kor végi, késő középkori anyagi kultúrára és a szakrális tárgyi emlékekre lehet következtetni. A két lelet a lelőhelyre vonatkozóan árul el sok mindent, a leletanyag reprezentatív darabjaiként tudnak sokat mondani nekünk a korról – tette hozzá Pátkai Ádám Sándor.

A kiadvány tizenegy szakcikket tartalmaz, a kötetről a bemutatón három szerző: Fogl Krisztián Sándor történész, Pátkai Ádám Sándor régész és Szvath Márton régész beszélt.