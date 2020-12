VeszprémFest 2021: jön Tom Jones és Jamie Cullum!

Tom Jones és Jamie Cullum – világsztárok, akik évekkel ezelőtt már zajos sikert arattak a VeszprémFesten. A két művészt 2021-ben ismét a prémium zenei fesztivál fellépői között köszönthetjük: Jamie Cullum július 14-én a História kertben, Tom Jones július 18-án a Veszprém Arénában ad koncertet.

Egy év kényszerszünet után 2021 július 12-18 között újra várja közönségét a VeszprémFest. A jövőre egy héten át zajló fesztivál nagyszínpados koncertjei közül a szervezők most két nap programját jelentik be, hangsúlyozva: hisznek abban, hogy jövő nyáron már lesznek fesztiválok.

Július 14-én a História Kertben (esőhelyszín: Veszprém Aréna) lép fel Jamie Cullum. Az Egyesült Királyság valaha élt legeredményesebb jazzművészének számító Cullum 2016-ban már járt Veszprémben, akkor a Veszprém Arénában adott felejthetetlen hangulatú koncertet, mely egyébként a zenész első magyarországi fellépése volt.

A 40 éves művész egyedi megközelítésben ötvözi a jazzt, a popot és a rock-ot, pályafutása során olyan kultikus helyeken koncertezett, mint a Hollywood Bowl és a Carnegie Hall, a Fuji Rock vagy a Glastonbury Fesztivál, és olyan előadókkal állt egy színpadon, mint Amy Winehouse vagy Billy Joel. Nem csak előadóként, de zeneszerzőként is sikeres: írt zenét John Cusack és Clint Eastwood filmjéhez is.

Cullum összesen 8 sorlemezt jelentetett meg, melyekből ez idáig több mint 10 millió példány talált gazdára. Utoljára 2019-ben, Taller címmel jelentkezett önálló stúdióalbummal, 2020-ban pedig élete első karácsonyi lemezével, a The Pianoman at Christmas-szel lepte meg rajongóit.

Színpadi karrierje mellett rádiósként is dolgozik: jelenleg is főműsoridőben fut díjnyertes heti show-ja a BBC Radio2-n, Európa leghallgatottabb rádiócsatornáján, ahol DJ-ként elsőként mutatott be olyan új jazzsztárokat, mint Gregory Porter vagy Laura Mvula.

Július 18-án egy igazi legenda, Sir Tom Jones lép a Veszprém Aréna színpadára, hogy megismételje 2017-es hatalmas sikerű koncertjét. Az est egyik különleges meglepetése volt, amikor Tom Jones az előzenekarként fellépő Probijszki Mátyást közös zenélésre invitálta a koncert végén.

Tom Jones azon kevés zenei előadók egyike, akik a modern popzene hajnalán kezdték karrierjüket és töretlenül, a mai napig fontos lemezekkel és fellépésekkel folytatják pályafutásukat. Magával ragadó előadásmódja zenei korszakokon és műfajokon ível át, fiataloknak és időseknek, férfiaknak és nőknek, a mainstream és a rétegzene rajongóinak egyaránt szól.

A 80 éves művész mozgalmas pályafutása során összesen 41 stúdió albumot készített, melyek több mint 150 millió példányban keltek el világszerte. Legutóbbi stúdióalbuma 2015-ben Long Lost Suitcase címmel jelent meg. Dalaival 36 alkalommal szerepelt az Egyesült Királyság, 19-szer az Egyesült Államok Top 40-es listáján.

1966-ban megkapta a legjobb új művésznek járó Grammy-díjat, 1989-ben MTV Video Music Award-ot, valamint két Brit Awards-ot nyert el, 2006-ban II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte zenei szolgálataiért. 2012-től egy széria kihagyásával a The Voice UK egyik legmeghatározóbb zsűritagja.