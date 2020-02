Veszprémi kórusok részvételével rendezték meg a Kocsár emlékhangversenyt

A 2019-ben nyolcvanöt évesen elhunyt Kossuth-díjas zeneszerző, Kocsár Miklós munkásságára hívta fel a város zeneszerető közönségének figyelmét az Agórában rendezett vasárnapi emlékkoncert.

A programot szervező Gizella Nőikar karnagya, Borbásné Gazdag Gabriella úgy fogalmazott: Kocsár Miklós a XX. század magyar zeneszerzőinek kiemelkedő alakja. Műveit rendkívüli szuggesztivitás jellemzi. A hazai és külföldi kórusok körében nagyon kedveltek művei. Zeneköltői munkássága minden területen kimagasló, legyen az bibliai szöveg, egyházi himnusz, magyar vagy külföldi költő versének zenébe öntése.

Kocsár Miklóst mindig is érdekelte az emberi hang, az énekhangok kombinálásának a művészete, a kórusmuzsika. Megszámlálhatatlan mennyiségű kóruskompozíció hagyta el műhelyét, melyek nemcsak az országos, hanem a világhírnevet is elhozták neki. A legkisebb magyar falvak együtt éneklő társaságától, Budapesten, Európán, az Egyesült Államokon át egészen Japánig terjed zeneszerzői hatása. A szigetországban 2000 és 2011 között kétévente Kocsár Miklós nevével fémjelzett versenyt is tartottak, mondta az est házigazdája, Lukács Elek, a Csermák Antal Zeneiskola és Pécsi Tudományegyetem zeneelmélet-tanára.

Az emlékkoncertet a Borbásné Gazdag Gabriella vezette Gizella Nőikar nyitotta és zárta. A kórus az elején Kocsár Salve Regina című művét énekelte, majd a program végén a Nagy László versére íródott Ó havas erdő némasága című művet. Megszólalt a Sandburg versekre írt három kórusmű – Nocturne, Valley song és Snatch -, végül a Cantate Domino. A Gizella Nőikar nagyon szereti énekelni Kocsár Miklós műveit, ő az a szerző, akitől a legtöbb darabot adja elő a kórus. A karnagyot megérintette Kocsár műveinek hangzásvilága, költőisége, expresszivitása.

A Simonyi Iskola Kicsinyek Kórusa Baráth Péterné vezetésével Kocsár Miklós Weöres Sándor verseire íródott Kórusdalok című sorozatából adott elő darabokat. Az Opus Énekegyüttes Kocsár Miklós Missa tertia című művének Sanctus és Agnus Dei tételeit énekelte, Kővári Péter vezényletével.

Veszprém Város Vegyeskara a Jó szánút, jó fejsze és a Könyörgés tavasszal, 1957 című kórusműveket szólaltatta meg. A koncerten elhangzott, Veszprém Város Vegyeskarát és karnagyát sok személyes élmény köti Kocsár Miklóshoz. A veszprémi kórussal is a megyéből származó Nagy László és Kocsár Miklós kötötte össze a fiatal karnagyot, első találkozásukkor, a karnagyi pályázaton a Csodafiú-szarvas című volt az egyik kötelező mű. A nagy kompozíciók közül az állandó kedvenc a Magnificat lett, ennek hanglemezfelvétele felett Kocsár Miklós őrködött, segítve a kórus és a Mendelssohn Kamarazenekar munkáját.

A hangversenyen elhangzott: Kocsár Miklós hatalmas befolyása a magyar zeneéletre vitathatatlan. Nevével az ország bármely szegletében találkozhatunk, ugyanis a legkisebbektől a legnagyobbakig, az amatőröktől a profikig mindenki szereti és énekli műveit. Kocsár Miklós nagyszabású életművével beírta magát a legkiválóbb magyar zeneszerzők közé.