Vidám előadások az amatőr színjátszók márkói találkozóján

Még pótszékeket is kellett hozni, akkora volt az érdeklődés Márkón a színjátszó-találkozó iránt, amelyen öt amatőr társulat tagjai adtak elő vidám darabokat, jeleneteket az Orsetti Péter Kulturális Központban.

A Márkói Színjátszó Találkozó megnyitóján Hartmann Antal polgármester kiemelte, hogy hét évvel ezelőtt még spártai körülmények között várták a helyiek a fellépőket, azonban odaadással, lelkesedéssel feledtetni tudták a hiányosságokat, és ez a lelkesedés hagyománnyá növesztette a programot.

– Márkónak nagy érték ez a találkozó, hiszen egyre kevesebb település ad otthont hasonló fesztiváloknak, pedig a színházi élmény gazdagít, és erre csak akkor ébredünk rá, amikor még napok múltán is emlegetünk egy-egy epizódot, jelenetet az előadásokból – fogalmazott köszöntőjében a polgármester, aki kiemelte, hogy a találkozónak köszönhetően a falu lehetőséget kap arra, hogy bizonyítsa vendég- és művészetszeretetét. Hangsúlyozta azt is, hogy Márkón a színház nemcsak feladat, hanem életforma. A társulat nem csupán színjátszó csoport, hanem egy nagy család, akik szívesen töltik együtt a szabadidejüket, és a szórakoztatás mellett aktív résztvevői a településen rendezett ünnepségeknek is.

Kiss György, a találkozó ötletgazdája elmondta, hogy a Márkói Kamara Tehátrum csapata az idei évben készült két klasszikus bohózattal állt a közönség elé. A Szenzációs kiadásban két fiatal egymásra találásának történetébe keverednek humoros mozzanatok. A Szarvasbikában pedig a félreértett információkból és az összekevert személyekből alakulnak ki komikus pillanatok. A helyi csoport művészeti vezetője kiemelte még, hogy van igény a faluban arra, hogy ne csak őket lássák, hanem más társulatokat is, akiket a baráti kapcsolatok ápolása érdekében hívnak meg, és kapnak visszahívást is tőlük.

A márkói kulturális központban felléptek az Alig Színpad Z gyermek szereplői Veszprémből, a szlovákiai Őrsújfaluból érkezett És?! csapata, a Körmendi Kastélyszínház társulata, a Szó és Kép Színpad Homokbödögéről, míg a házigazdák képviseletében a tízéves Márkói Kamara Tehátrum. A mintegy háromórás műsorban kizárólag bohózatok és komédiák szerepeltek, így garantált volt a jó hangulat.