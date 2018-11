Virtuális kiállításon mutatják be a Mátyás-kor mindennapjait

A Laczkó Dezső Múzeum új, az intézmény honlapján bárki számára elérhető virtuális kiállítását kedden mutatták be a múzeumban Mátyás-kori mindennapok Veszprémtől Vázsonyig, Pápától Palotáig címmel.

A XV. század s benne Hunyadi Mátyás uralkodása történelmünk egyik leggyorsabban fejlődő időszaka volt. Átépített templomok és újonnan alapított kolostorok, várak és falvak sokasága indult a gazdasági konjuktúra következtében komoly növekedésnek, mely mind az ország gazdasági és kulturális sokszínűségéhez járult hozzá. Nemkülönben megyénk és benne Veszprém városa, mely a későgótika, majd a humanista reneszánsz kultúra és építészet számos gyöngyszemével rendelkezik.

Ezek bemutatására vállalkozik a Mátyás-kori mindennapok Veszprémtől Vázsonyig, Pápától Palotáig című virtuális kiállítás, melynek segítségével bejárhatóvá válnak a korabeli Veszprém megye kiemelkedő, különleges helyszínei, így például Veszprém, Pápa, Várpalota, Devecser, Somló vagy Csesznek. (A kiállítás ITT megtekinthető.)

A rendhagyó módon, szabadegyetemi keretek között ismertetett virtuális kiállítás szorosan kapcsolódik a kettős emlékévhez, hiszen idén ünnepeljük Mátyás király születésének 575., valamint királlyá koronázásának 560. évét. A helyi ismereteket korabeli tárgyak, eszközök fotóival, ábrákkal, térképekkel gazdagon illusztráló kiállításanyagot Pátkai Ádám Sándor régész, a kiállítás kurátora ismertette.

– Úgy gondoltam, hogy az emlékév kapcsán nem is annyira Mátyásról szeretnék kiállítást készíteni, sokkal inkább közelebb szeretném hozni a Veszprém megyeiekhez Mátyás király korát és ezáltal mutatni be az ő uralkodásának mibenlétét, hogy mi az, ami itt, a megyében kialakult, létrejött a XVV. századik második felében – mondta el a bemutató alkalmával Pátkai Ádám Sándor, aki előbb topográfiai megközelítésből mutatta be és rendszerezte az összegyűjtött anyagokat, majd a múzeum honlapján valamennyi látogató számára hozzáférhető virtuális kiállítás működését is ismertette.