Virtusnapokkal, piknikmozival és díjátadóval zárták a szezont Nagyvázsonyban

Nagyvázsonyban hagyománnyá vált, hogy augusztusban megrendezik a Virtus Lóerők Napját. A rendezvénysorozat idén is kiegészült a piknikmozival. A Bohém rapszódia, a Mamma Mia és a Csillag születik vetítése „telt ház” mellett zajlott a Kinizsi-várnál. A nagy sikerre való tekintettel jövőre szeretnék további programokkal színesíteni a szabadtéri mozizást.

Komoly érdeklődés kísérte a Jobbágyi József lovas emléktornát is. A C és D kategóriás fogathajtó versenyre 34 fogat nevezett. A szervező Nemesleányfalui Lovas Egyesület, a helyi önkormányzat, civilek közös csapata a hivatalos méretek figyelembevételével alakította ki a pályát, a versenybíróság és a hajtók nagy megelégedésére.

A C kategóriában a veszkényi Molnár Csaba végzett az élen, a D kategóriát a szentgáli Tóth Dénes nyerte, míg a póni kettes fogatoknál a kisbéri Skultéti Imre diadalmaskodott. Az Igásló Központ melletti pályára az ország különböző pontjairól érkeztek nézők, és a környéken nyaraló családok is nagy számban izgulták végig a versenyt.

Másnap a Nagyvázsonyi Kinizsi 4:1 arányban győzte le Szentantalfa csapatát a nosztalgia focimeccsen. A mintegy 30 vázsonyiból szerveződött csapatban egykori és mai labdarúgók is szerepeltek a 16 évestől az 50 évesig. A faluban szeretnék, ha újra elindulna a település csapata a felnőttbajnokságban, amit az önkormányzat is támogat.

Augusztus 20-án a Szent Ilona-templomban tartottak kenyérszenteléses szentmisét, mivel a Szent István-templom faragott belső berendezéseit restaurálják egy sikeres pályázatnak köszönhetően.

A település lakói St. Martin-koncerttel ünnepeltek a Reményi rendezvényházban, ahol átadták a Nagyvázsony Jó Hírnevéért-díjakat is. Szegedi László a közéleti és helytörténészi munkásságáért kapta meg a díjat. Elismerésben részesült Varga Lajos és felesége, Marika is, akik az Őszirózsa Nyugdíjasklub „motorjai” és a helyi Néprajzi Múzeum vezetői is egyben. Nagyvázsony Jó Hírnevéért-díjat kapott a Vázsonyi Pékség is, míg a település sportdíjazottja Janzsó Róbert falmászó lett, aki nemzetközi versenyeken és a Ninja Warriorban öregbítette a falu hírnevét.

A Kinizsi-várban is megtartották a szezonzáró várjátékokat. A Vértes Történelmi Hagyományőrző Ifjúsági Egyesület és a nagyvázsonyi fiatalok látványos bemutatói sok látogatót vonzottak.

A Kinizsi-vár fejlesztése kapcsán ősszel indul el a közbeszerzési eljárás, majd jövőre megkezdődnek a munkálatok is. A képviselő-testület legfontosabb feladata ezért az lesz, hogy látványos és izgalmas programcsomaggal Nagyvázsonyba vonzza a látogatókat jövőre is. A helyi közösségi és turisztikai célok érdekében is éppen pályázatból korszerűsítik a rendezvényház teljes energetikai rendszerét.